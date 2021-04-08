Лоукостер намерен открыть авиарейсы в Туркестан и Алматы

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Лоукостер Wizz Air намерен открыть авиарейсы в Туркестан и Алматы. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра РК Аскара Мамина и главного исполнительного директора авиакомпании Wizz Air Джозефа Варади, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Варади доложил о ходе реализации достигнутых в марте в рамках визита премьер-министра РК в ОАЭ договоренностей о запуске Wizz Air регулярных пассажирских авиаперевозок по маршрутам Абу-Даби - Алматы и Абу-Даби - Нур-Султан.

Стороны также обсудили перспективы открытия Wizz Air авиарейсов в Туркестан, Алматы и другие города Казахстана, представляющие интерес для международного бизнес и туристического сообщества, а также организации грузовых авиаперевозок по наиболее перспективным торговым направлениям в регионе и мире.

Кроме того, авиакомпания Wizz Air проявила интерес к организации в Казахстане производства авиатоплива нового поколения - так называемого "устойчивого авиационного топлива" (sustainable aviation fuel).

Во встрече приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жаслан Мадиев, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Wizz Air - бюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и A321. В 2020 году пассажирооборот компании составил 40 млн человек, выручка - 2,8 млрд евро. Выполняет бюджетные авиарейсы по 900 маршрутам в 47 странах Европы и за ее пределы.

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