Лукашенко выступил с инициативой дедолларизировать торговлю в ЕАЭС

Фото из открытых источников

МИНСК. 21 МАЯ - С инициативой дедолларизировать внутреннюю торговлю углеводородами на Евразийском экономическом пространстве выступил 21 мая президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проводился в режиме видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

он "приветствовал развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах". Президент Беларуси считает необходимым продолжать работу и по упрощению взаимного доступа на финансовые рынки государств - членов ЕАЭС, сообщает Одной из первостепенных задач в ЕАЭС, по словам Александра Лукашенко, является проработка вопроса скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов. В этой связиПрезидент Беларуси считает необходимым продолжать работу и по упрощению взаимного доступа на финансовые рынки государств - членов ЕАЭС, сообщает rg.ru

Мотивируя свою позицию, глава Беларуси констатировал, что так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Поэтому, отметил оратор, "нужно здраво оценивать негативное влияние подобного давления извне и уже сейчас продумать меры реагирования - от целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли до, если потребуется, введения в рамках компетенции союза прямых ограничительных мер".

В этой связи он выразил убеждение, что стороны способны продемонстрировать единство, обеспечить самодостаточность экономики ЕАЭС и ее устойчивый рост. А использование преимуществ взаимной дополняемости экономик позволит обеспечить быстрый и качественный экономический прогресс в союзе.

Особый акцент Лукашенко сделал на необходимости принятия решений по возобновлению свободного передвижения граждан в ЕАЭС. Он дал понять, что "пришло время правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве ЕАЭС". Но, "безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса и других заболеваний", - добавил он.

Тем не менее, считает президент, странам ЕАЭС стоит более активно открывать свои границы. Он напомнил, что уже в течение последних почти двух лет Беларусь не закрывала своих границ. "Давайте здесь более активно действовать", - призвал белорусский лидер.

Затронул глава государства и вопрос об обеспечении продовольственной безопасности. Он напомнил коллегам, что еще на заре пандемии международные институты ООН прогнозировали даже голод в отдельных регионах планеты. И "эти прогнозы уже сбываются. Из разных источников мы слышим, что сегодня недополучают продовольствие в нужном объеме около полумиллиарда человек на планете", - отметил белорусский лидер, предложив "в ближайшее время завершить работу над внесением изменений в технический регламент "О безопасности пищевой продукции".

При этом, добавил он, важно не упустить свою выгоду в международной торговле, избежав излишних препятствий на пути движения товаров как внутри нашего союза, так и в торговле с другими странами.

Кроме того, Лукашенко считает, что "при всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию союза как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства, в том числе путем сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь". На нынешнем этапе в диалоге с китайскими партнерами, по мнению президента РБ, целесообразно сосредоточиться на вопросах формирования цифровых транспортных коридоров.

Еще одним резервом экономической мощи союза, по его мнению, могли бы стать активные переговорные процессы по заключению соглашений о зоне свободной торговли. Особенно, уточнил он, это касается Египта, который может стать для ЕАЭС "плацдармом для продвижения торгово-экономических интересов в Африке". А учитывая постоянный интерес к интеграционному проекту и ближайших соседей, президент предложил внимательнее посмотреть на страны СНГ с точки зрения увеличения количества наблюдателей и предполагаемых будущих членов ЕАЭС.

При наличии доброй воли, не сомневается Лукашенко, совместными усилиями стороны в полной мере реализуют огромный потенциал Евразийского экономического союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства