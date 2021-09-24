Мамин обсудил с президентом ЕБРР реализацию совместных проектов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За период деятельности ЕБРР в Казахстане профинансировано около 300 проектов на общую сумму свыше $10 млрд в таких приоритетных отраслях экономики, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, сельское хозяйство и IT. По итогам 2021 года будут подписаны соглашения по реализации совместных проектов общим объемом $600 млн", - сказал Мамин.

Стороны обсудили ход практической реализации подписанного в марте текущего года рамочного соглашения о партнерстве между правительством РК и ЕБРР по расширению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию и росту страны.

Рассмотрены вопросы дальнейшего расширения участия ЕБРР в развитии инфраструктуры, реализации программы декарбонизации энергетического сектора Казахстана, проектов ЕБРР "Зеленые города", модернизации канализационных очистных сооружений, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Особое внимание уделено проектам строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), больницы имени С. Д. Асфендиярова в Алматы и других объектов здравоохранения в рамках государственно-частного партнерства.

По итогам переговоров подписаны соглашения о сотрудничестве по проектам модернизации и расширения аэропорта Алматы, реконструкции автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган.

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