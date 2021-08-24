Мамин поручил проработать вопрос предоставления участникам Ashyq возможности трудиться в выходные дни

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства в ходе которого дал поручение Министерству здравоохранения совместно с НПП "Атамекен" проработать вопрос предоставления возможности участникам проекта Ashyq трудиться в выходные дни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Особое внимание в ходе заседания уделено вопросам дальнейшего развития проекта "Ashyq". К настоящему времени количество его участников превышает 111 тыс. Более половины из них представлены сферами торговли, питания и образования.

Выявляемость "нарушителей" карантина выросла в 15 раз за счет расширения числа участников проекта. В целях дальнейшего увеличения охвата субъектов бизнеса упрощен порядок подачи заявки и получения QR-кода для участия в "Ashyq", - рассказали в пресс-службе премьер-министра.

В ходе заседания также были рассмотрены результаты мониторинга программ льготного кредитования, промежуточные итоги опроса бизнеса по выработке дополнительных мер государственной поддержки.

Наблюдаются положительные темпы реализации программы ДКБ-2025. Так, за январь - июль текущего года просубсидировано порядка 14 тыс. проектов на сумму 408,3 млрд тенге, общая сумма субсидий составила 47,7 млрд тенге. Кроме того, фондом "Даму" предоставлены гарантии для 10,9 тыс. проектов на сумму 170,2 млрд тенге, общая сумма гарантий составляет 87,4 млрд тенге", - проинформировали в правительстве.

По данным пресс-службы основными потребителями инструмента субсидирования являются малый и средний бизнес, что составляет 99% по количеству проектов и 90% по сумме проектов. Основными потребителями гарантий выступают предприятия отраслей торговли и обрабатывающей промышленности, что составляет 60% от общего количества подписанных гарантий и 50% от их общей суммы.

По программе льготного кредитования "Экономика простых вещей" одобрены 2996 проектов на сумму 774 млрд тенге, просубсидирован 2441 проект на сумму 666 млрд тенге. На сегодня в Казахстане для кредитования выпускников проекта "Бастау Бизнес" созданы 15 микрофинансовых организаций (МФО).

Прием заявок стартовал 15 июля, к настоящему времени приняты заявки по 797 проектам на общую сумму 4,58 млрд тенге с созданием порядка 1,6 тыс. новых рабочих мест. По приоритетным направлениям лидируют проекты в сфере животноводства, производства хлебобулочных и кондитерских изделий, торговли. Наибольшее количество заявок поданы в Карагандинской (120), Жамбылской (100) и Восточно-Казахстанской (83) областях", - было отмечено в ходе заседания.

Учитывая социальную и экономическую значимость проекта, премьер-министр поручил в кратчайшие сроки проработать вопрос эффективного доведения выделенных финансовых средств до конечных заемщиков.

НПП "Атамекен" совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами поручено провести анализ необходимых изменений в законодательство для формирования Единого реестра получателей мер государственной поддержки бизнеса, а также подготовить соответствующие подходы и критерии.

Создание на базе Экономической карты регионов Единого реестра получателей мер государственной поддержки позволит повысить качество мониторинга и анализа эффективности всего спектра мер поддержки бизнеса", - сказал Мамин.

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