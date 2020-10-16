Мамин принял участие в открытии завода по сборке автомобилей Hyundai в Алматы

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Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в ходе рабочего визита в Алматы принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Hyundai, передает Kazakhstan Today.

Завод построен с учетом современных технологий мирового автомобилестроения и требований экологических стандартов.

Проектная мощность предприятия на первом этапе составит 30 тыс. единиц в год, на втором этапе - до 45 тыс. единиц в год. Общий объем инвестиций превышает 28 млрд тенге. Создано более 1000 новых рабочих мест с учетом смежных отраслей", - сообщает пресс-служба премьер-министра.

В дальнейшем планируется открытие завода по производству автокомпонентов, что позволит обеспечить более 51% локализации и выйти на экспорт в страны СНГ.

За 9 месяцев текущего года объем производства в отрасли автомобилестроения увеличился на более 50%. Эта сфера позволяет создавать высококвалифицированные рабочие места и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью", - сказал Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что открытие в Алматы производства автомобилей Hyundai является ярким примером расширения промышленной кооперации с одним из крупнейших мировых лидеров автопрома - компанией Hyundai Motor Company, а также углубления плодотворного сотрудничества Казахстана с Республикой Корея.

В рамках рабочей поездки глава правительства посетил ТЭЦ-2 Алматы, где ознакомился с концепцией модернизации и перевода электростанции на газ.

В Иле-Алатауском государственном национальном природном парке премьер-министру были представлены проекты развития экологического туризма в РК.

Мамин ознакомился с ходом строительства Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) и других объектов транспортной и жилищной инфраструктуры города, а также посетил учреждения здравоохранения и образования: инфекционный стационар в Halyk Arena, реабилитационный центр для детей и подростков с особыми потребностями MEIIRIM и школу имени Ш. Уалиханова.

За 9 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем производства промышленной продукции в Алматы вырос на 3,2%, до 712,2 млрд тенге, инвестиций в основной капитал - на 12,5%, до 608,2 млрд тенге, объем строительных работ - на 6,9% (248,5 млрд тенге), площадь введенного в эксплуатацию жилья - на 8% (свыше 1,47 млн квадратных метров)", - добавили в пресс-службе премьер-министра.

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