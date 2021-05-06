Мажилис одобрил поправки в бюджет на ближайшие три года

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили изменения в Закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня конкретные и значительные средства дополнительно выделяются на здравоохранение, образование, на развитие инфраструктуры, на поддержку малого и среднего бизнеса", - сообщает пресс-служба мажилиса РК.

В ведомстве уточнили, что традиционно увеличены расходы на развитие социальной сферы - на 374 млрд тенге. Свыше 140 млрд тенге выделяется на реконструкцию и ремонт республиканских и местных автомобильных дорог. Свыше 90 млрд тенге направляется на продолжение реализации мероприятий в рамках Дорожной карты занятости. Порядка 70 млрд тенге - на реализацию проектов в рамках программы "Ауыл - ел бесігі".

Особо надо отметить, что свыше 265 млрд тенге выделяется на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул в ходе заседания председатель мажилиса Нурлан Нигматулин.

Как отметил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, прогноз макроэкономических показателей уточнен с учетом оперативных данных по росту экономики страны, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по росту мировой экономики.

Иргалиев проинформировал, что по итогам первого квартала темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до минус 1,6%. Среднегодовая цена нефти определена на уровне 50 долларов за баррель. Прогноз роста экономики страны улучшен с 2,8% до 3,1%. Номинальный ВВП оценивается в 77,8 трлн тенге. Прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности улучшены с 4,1% до 5,2%, строительстве с 2,5% до 5%, информации и связи с 3,8% до 6,5%.

На основе скорректированных макроэкономических показателей уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год.

Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2021 году оцениваются в 7204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана. Гарантированный трансферт из Национального фонда не меняется и сохранен в размере 2 700 млрд тенге. Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 триллиона до 1850 млрд тенге", - заявил министр.

При этом расходы республиканского бюджета прогнозируются в 15 334 млрд тенге с увеличением на 1285 млрд тенге относительно утвержденного показателя. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП, уточнили в пресс-службе МНЭ.

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