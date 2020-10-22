Мажилис одобрил законопроекты о республиканском бюджете и о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2021-2023 годы

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты одобрили проекты законов "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021-2023 годы" и "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы", передает Kazakhstan Today.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд актуальных вопросов. В частности, особое внимание уделено финансированию сельского здравоохранения, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин напомнил, что президент поставил в предвыборной платформе задачи "сделать качественные медицинские услуги доступными для каждого казахстанца как в городах, так и в сёлах" и "ввести "шаговую" доступность сети первичной медицинско-санитарной помощи во всех регионах страны". Также глава государства дал в послании народу Казахстана прямое поручение "в течение трёх лет обеспечить все сельские населённые пункты фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями". Тем не менее, по словам спикера, в рассматриваемом проекте бюджета на эти цели не были заложены средства.

Только после того, как депутаты мажилиса озвучили эту проблему на собрании фракции партии Nur Otan, Министерство здравоохранения, что называется, "проснулось, как после наркоза", а Министерство финансов пока изыскало 1 млрд 68 млн тенге на первоначальные меры по развитию сельского здравоохранения", - сказал Нигматулин.

По его словам, в данном случае очевидно отсутствие координации между центром и регионами. Если бы информация по потребностям была предоставлена Министерством здравоохранения в полном объеме, то была бы возможность профинансировать все объекты. В настоящее же время проектно-сметная документация разработана лишь для 7 объектов в регионах.

Подводя итоги состоявшегося обсуждения, Нигматулин подчеркнул, что одобренные главные финансовые документы будут играть определяющую роль в социально-экономическом развитии страны.

Несмотря на негативное воздействие пандемии коронавируса, с помощью "подушки безопасности" в виде Национального фонда, созданного по инициативе Первого Президента страны - Елбасы Нурсултана Назарбаева, в стране сохраняется социально-экономическая стабильность. Самое важное, что государство, несмотря на все трудности, выполняет все свои социальные обязательства перед народом. Благодаря тесному взаимодействию депутатов с правительством в бюджете финансово подкреплены все мероприятия по реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, в том числе данные в его предвыборной платформе и в последующих посланиях", - сказал Нурлан Нигматулин.

Согласно проекту республиканского бюджета, в 2021 году на развитие социальной сферы будет направлено 7 трлн тенге, что больше по сравнению с предыдущем годом на 454 млрд тенге.

В результате рассмотрения проекта бюджета в мажилисе на поддержку развития реального сектора экономики, в том числе на поддержку МСБ, будет направлено 1,7 трлн тенге. Порядка 3,9 трлн тенге из республиканского бюджета получат регионы.

Основная задача, которая сегодня стоит и перед правительством и перед депутатским корпусом, - это сформировать республиканский бюджет так, чтобы он обеспечивал своевременное и качественное выполнение всех поручений руководства страны. В первую очередь, конечно, это касается социально важных направлений: здравоохранения, образования, поддержки малого и среднего бизнеса и в целом поддержки казахстанцев в период пандемии. И надо сказать, что депутаты мажилиса значительно доработали бюджет на предстоящие три года именно с учётом этих задач и тех непростых условий, в которых находится сейчас наша страна. Теперь дело за грамотным и главное результативным использованием этих средств для укрепления экономики и социальной сферы нашей страны", - резюмировал Нурлан Нигматулин.

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