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Месячный расчетный показатель установлен в размере 2651 тенге

01.01.2020, 11:14 13960
Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - Месячный расчетный показатель (МРП) на 2020 год установлен в размере 2651 тенге, передает Kazakhstan Today.
 
Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан установлен в размере 2 651 тенге.
 
С 1 января 2020 года минимальный размер заработной платы составляет 42 500 тенге.
 
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге, минимальный размер пенсии – 38 636 тенге.
 
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составляет 31 183 тенге.
 

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