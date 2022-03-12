МИИР: пропускная способность морских портов Казахстана составляет 23,7 млн тонн грузов в год

НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В Министерстве информации и инфраструктурного развития РК рассказали о пропускной способности морских портов Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины и возникающими из-за этого логистическими трудностями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пропускная способность морских портов Казахстана составляет 23,7 млн тонн грузов в год", - сообщили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что казахстанским экспортерам предложено использование альтернативной возможности отправки грузов через казахстанские морские порты и далее по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Так, по итогам проведенных переговоров АО "Арселор Миттал Темиртау" выразило готовность переориентировать порядка 50 тысяч тонн металлопродукций на порт Актау с дальнейшей отправкой через Азербайджан и Грузию",- рассказали в ведомстве.
В МИИР РК также дали информацию по пропускной способности каждого из морских портов:
- порт Актау - 14,7 млн тонн (нефть - 9,5 млн, сухие грузы - 2,5 млн, зерновые - 0,7 млн, паромные грузы - 2 млн тонн);
- порт Курык - 6 млн тонн (железнодорожный терминал - 4 млн, автотерминал - 2 млн);
- Актауский морской северный терминал - 3 млн тонн (сухие грузы и зерновые по 1,5 млн тонн).
Также имеется возможность переориентации на морские порты РК до 18 млн тонн грузов", - заявили в МИИР.
Кроме того, казахстанские порты имеют следующие возможности единовременного хранения грузов:
- порт Актау - 2,5 тысячи контейнеров, 25 тысяч тонн зерна, 220 тысяч генеральных грузов;
- порт Курык - 250 грузовых автомобилей;
- АМСТ - 6 тысяч контейнеров, 60 тысяч тонн зерна, 170 тысяч тонн генеральных грузов (штучных грузов и товаров, перевозимых в упаковке).