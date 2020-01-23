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Минэнерго РК скорректировало график поставок нефти на январь

22.01.2020, 14:33 8209
Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Министерство энергетики РК скорректировало график поставок нефти на январь 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 
"16 января 2020 года при приеме нефти АО "СНПС - Актобемунайгаз" в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204 градусов по Цельсию. В тот же день был остановлен прием нефти от АО "СНПС - Актобемунайгаз" до урегулирования им вопросов качества сдаваемой нефти", - сообщили в департаменте по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл".
 
Как отметили в компании, по состоянию на 22 января прием нефти от АО "СНПС - Актобемунайгаз" не возобновлен. АО "СНПС - Актобемунайгаз" готовит резервуар под налив чистой нефти для сдачи в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл".
 

Учитывая снижение объемов сдачи нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, Министерство энергетики РК скорректировало график поставок нефти на январь 2020 года на НПЗ РК и на экспорт. В частности, снижен экспорт для казахстанских производителей в направлении Китая. Высвобожденные объемы перенаправлены для загрузки ПКОП. Также изменен график загрузки ПНХЗ", - проинформировали в КТО, отметив, что в настоящий момент транспортировка по системам магистральных нефтепроводов осуществляется согласно скорректированному графику.

 

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