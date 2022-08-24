Минэнерго: запасов бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути хватит на 14 дней

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Совокупные запасы бензина АИ-92 на 22 августа на нефтебазах и в пути составляют 180,0 тысячи тонн, что покрывает потребность на 14 дней, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Запасы дизельного топлива составляют 220,8 тысячи тонн, что достаточно на 13 дней. Запасы на НПЗ РК составляют Аи-92 - 71 тысяча тонн, дизельного топлива - 53,4 тысячи тонн. По бензину Аи-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют", - проинформировал Болат Акчулаков в ходе заседания правительства.
Он также отметил, что по дизельному топливу наблюдаются ограничения в реализации топлива (переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление лимитов).
В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве, как я отметил, запасы на НПЗ составляют порядка 50 тысяч тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагоны-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки", - сообщил министр.
По его словам, необходима скоординированная и слаженная работа всех звеньев логистической цепочки - НПЗ РК, КМГ, КТЖ, а также государственных органов.
Болат Акчулаков напомнил, что был принят и 22 августа вступил в силу приказ "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов" в новой редакции. Согласно приказу цены будут дифференцированы.
При наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения и техпаспорта лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге", - добавил министр.
Он также сообщил, что в этом году на осенние полевые работы выделено 423,5 тысячи тонн. В июле отгружено 106,6 тысячи тонн, в августе оплачено за 148,2 тысячи тонн
Поставка дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям с нефтеперерабатывающих заводов осуществляется на приоритетной основе. Министерством ведется постоянный мониторинг отгрузок.
Цена для сельхозтоваропроизводителей по согласованию с ресурсодержателями определена на уровне 222 тысячи тенге за 1 тонну, или 184 тенге за 1 литр. С учетом доставки и хранения цена для сельхозтоваропроизводителей ниже розничных цена на 15-25% в зависимости от региона", - проинформировал Болат Акчулаков.