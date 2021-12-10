Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года

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НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ -Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал о внедрении цифрового тенге. Об этом сообщил в пресс-службе премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По поручению главы государства Национальный банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге", - сказал Досаев.

По его словам, Национальный банк активно реализует программу развития цифровой инфраструктуры финансового сектора и внедрения финансовых инноваций. Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты - цифрового тенге.

Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. Сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 Центральных банка. Фокусом исследований Национального банка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты центрального банка. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе финансистов Казахстана. 15 декабря 2021 года будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта.