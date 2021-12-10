Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года

По словам главы Минфина, расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, республиканского - на 99,4%, местных бюджетов - на 95,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тенге. Неисполнение составило 81 млрд тенге, из них 15 млрд - экономия. Не освоено 66 млрд тенге.
Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства и внутренних дел", - проинформировал он.
Жамаубаев перечислил основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур; необходимость внесения изменений в планы финансирования.
Расходы местных бюджетов составили 8 трлн тенге. Не исполнено - 327 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 декабря им выделено 2 трлн 157 млрд тенге. Из них освоено 94,2%. Не исполнено - 124 млрд тенге, в том числе экономия - 21 млрд тенге", - сообщил спикер.
Он добавил, что наибольшее неосвоение сложилось в Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.