Министр сельского хозяйства Казахстана рассказал, по каким продтоварам планируют снизить импорт

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Сапархан Омаров рассказал, по каким продтоварам планируют снизить импорт, передает Kazakhstan Today.

Для решения задачи по насыщению внутреннего рынка продтоварами министерством определены позиции, по которым необходимо сократить импорт. Это - мясо птицы, колбасные изделия, сыры, творог, яблоки, сахар и рыба. На сегодняшний день определен конкретный пул инвестиционных проектов по каждому из направлений на ближайшее три года", - сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

По его словам, сейчас объемы собственного производства мяса птицы покрывают лишь 58% потребности внутреннего рынка. Для полного насыщения необходимо дополнительно увеличить мощности на 171 тыс. тонн мяса птицы. Уже в прошлом году введено 8 птицефабрик мощностью 94 тыс. тонн. В ближайшие три года планируется ввести 11 птицефабрик общей мощностью 191 тыс. тонн. Введение этих проектов в течение трех лет позволить покрыть потребность по мясу птицы в полном объеме, отметил Сапархан Омаров.

Внутренний рынок обеспечен колбасной продукцией отечественного производства на 62%. Полное насыщение будет обеспечено за счет введения 6 мясокомбинатов мощностью 77,8 тыс. тонн, а также за счет финансирования на оборотные цели и стимулирование фермеров на сдачу скота для убоя.

Общий объем импорта молочных продуктов в пересчете на молоко-сырье составляет порядка 500 тыс. тонн. Вопрос насыщения планируется решить за счет ввода и расширения мощностей промышленных молочно-товарных ферм и дозагрузки отечественных молзаводов. Поэтому ежегодно планируется вводить 35 промышленных молочно-товарных ферм. При этом уже в прошлом году введено 48 МТФ, из которых 17 промышленные, с общей мощностью 98 тыс. тонн молока", - сказал министр.

Кроме того, он сообщил, что на сегодняшний день общее потребление яблок составляет 344,3 тыс. тонн. Импорт составляет 144 тыс. тонн. "Насыщение внутреннего рынка предполагается за счет закладки новых интенсивных садов на площади 6,6 тыс. гектаров. Закладку новых садов предлагается сконцентрировать в основных садоводческих регионах: Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкенте. Ежегодная закладка садов будет в объеме в среднем 2 тыс. гектаров, что с постепенным выходом на полное плодоношение позволит покрыть дефицит в яблоках и в 2024 году выйти на полное самообеспечение", - проинформировал глава МСХ.

В настоящее время дефицит сахара отечественного производства составляет 240 тыс. тонн, или больше половины от потребности. Насыщение внутреннего рынка предполагается за счет модернизации сахарного завода в Алматинской области, а также строительства нового сахарного завода в Жамбылской области мощностью 150 тыс. тонн сахара. За счет дополнительного производства 175 тыс. тонн планируется решить дефицит сахара и выйти на обеспеченность 80%.

Обеспеченность рыбной продукцией составляет 60,8%. Для насыщения внутреннего рынка будут введены 8 проектов с мощностью производства 13,5 тыс. тонн рыбы. Это позволит довести обеспеченность до 100 процентов", - заключил Сапархан Омаров.

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