Министр торговли РК назвал причину возникновения дефицита сахара

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НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Дефицит сахара обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках решения Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года Республике Казахстан предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 350 тысяч тонн до 31 августа 2022 года", - сообщил Бахыт Султанов на портале "Открытый диалог".
Он также подчеркнул, что согласно данным АО "НК "КТЖ" в настоящее время на железнодорожных путях по территории Республики Казахстан перемещаются 152 вагона с сахаром (более 10 тысяч тонн), из них 58 вагонов - на месте под выгрузкой, прибытие 94 вагонов до станции назначения ожидается в течение 7 суток.
Также 27 мая текущего года в город Нур-Султан поступили 2 вагона сахара (около 130 тонн) из АО "НК "Продкорпорация", которое поставило сахар из Индии. Также АО "НК "КТЖ" сообщило о перемещении 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенных для переработки на сахарных заводах. 30 мая текущего года сахар поступил в город Нур-Султан. Сахар был закуплен торговой сетью "Магнум", который будет развозиться по торговым объектам и на следующий день в наличии на полках", - добавил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК.