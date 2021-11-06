На 19% за год подорожала аренда благоустроенного жилья в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В октябре 2021 года стоимость аренды благоустроенного жилья подскочила на рекордные 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Годом ранее рост цен составлял 9,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В региональном разрезе годовой рост цен варьировался от 4,2% в Алматинской области до 37,4% в Западно-Казахстанской. Помимо ЗКО, заметное удорожание в секторе коснулось арендаторов Алматы и Шымкента - плюс 35% и 33,8%, соответственно", - сообщает energyprom.kz .

Рост цен к сентябрю текущего года составил 1,1%. А наиболее значительный месячный рост цен был отмечен в августе - сразу на 4,2% к июлю.

В сентябре, в свою очередь, арендная плата за благоустроенное жильё выросла на 2,1% к августу, составив в среднем по Казахстану 1877 тенге за квадратный метр.

Как сообщает energyprom.kz, дороже всего в сентябре текущего года аренда благоустроенного жилья ожидаемо обходится в Нур-Султане (3443 тенге за квадратный метр) и Алматы (3062 тенге за квадратный метр). Следом идут Актау (2359 тенге за квадратный метр) и Туркестан (2307 тенге за квадратный метр).

Дешевле всего арендовать жильё можно в Таразе (1370 тенге за квадратный метр), Кызылорде (1398 тенге за квадратный метр) и Семее (1452 тенге за квадратный метр).





$1 = 429,5 тенге.