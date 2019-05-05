На проведение Астанинского экономического форума из бюджета выделено 1,4 млрд тенге

Астана. 4 мая. Kazakhstan Today - Утвержден бюджет Астанинского экономического форума, передает Kazakhstan Today.

Бюджет АЭФ в этом году был утвержден республиканским бюджетом на уровне 1,4 млрд тенге. Национальная компания ЭКСПО провела открытые закупки. На сайте нашего портала это все было опубликовано. Приняли участие в большом конкурсе по техническому оснащению, оформлению и пиар-сопровождению 6 компаний. Тендерная комиссия заседала несколько суток и определяла победителя, проверяла на соответствие квалификационных требований и опыта, ценовых предложений. Победителем стала компания HB TV. Вся информация доступна в открытых источниках", - сказал управляющий директор АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Руслан Жемков на пресс-конференции в СЦК.

По словам Руслана Жемкова, для самой большой конференции страны это адекватная сумма, которая отвечает всем нуждам, потребностям и задумкам. Спикер также отметил, что по итогам проведения тендера было сэкономлено 100 млн тенге из выделяемой суммы.

У нас 50 сессий, в некоторые моменты задействовано одновременно 9 параллельных мероприятий. При этом задействованы локации в Конгресс-центре как базовой, основной локации, в гостинице "Хилтон" как второстепенной локации, задействован очень активно международный финансовый центр "Астана" как третья локация. В рамках АЭФ еще есть КГИР в гостинице "Ритц Карлтон, это еще одна локация. В гостинице "Риксос" пройдет форум наших коллег по теме таможенного регулирования. Это еще одна локация. Нацбанк и МВФ делают параллельные сессии заседания круглого стола с Кристин Лагарт в Strgis. То есть для такого количества мероприятий, площадок и локаций сумму мы считаем адекватной", - разъяснил Р. Жемков.

Астанинский экономический форум состоится в столице 16 мая. По итогам прошлого форума 10 транснациональных компаний подписали документы в сфере АПК на 300 млрд тенге.

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