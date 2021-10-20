На развитие сельских территорий в течение следующих 4 лет будет выделено 1,3 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал о развитии сельских территорий и реализации проекта "Ауыл - Ел бесiгi", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В текущем году в рамках программ ("Ауыл - Ел бесiгi", ДКЗ, "Нурлы жер", "Нурлы жол", "С дипломом в село" и др.) на 566 миллиардов тенге реализуются 6,5 тысяч проектов. В результате будут модернизированы 2,5 тысяч километров инженерных сетей и 5 тысяч километров внутрипоселковых дорог. Будет построено и отремонтировано 632 школы и детских садов, 70 объектов здравоохранения, 300 домов культуры, клубов и библиотек, 96 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортзалов.
В селе Узынколь, Костанайской области построен физкультурно-оздоровительный комплекс. В Павлодарской области в селе Кызылжар введена в эксплуатацию врачебная амбулатория на 100 посещений в смену. В Кызылординской области проведен ремонт дорог в селе Жалагаш. В Жамбылской области завершен капитальный ремонт школы в селе Айша-биби.
Как сообщил глава Министерства национальной экономики, за 2019-2021 годы по государственным программам на развитие сельских территорий направлено 1,2 триллиона тенге. В течение следующих 4 лет будет выделено 1,3 триллиона тенге, в том числе в рамках "Ауыл - Ел бесiгi" - 670 миллиардов тенге.
К 2025 году будет достигнута 100%-ная обеспеченность сельского населения услугами водоснабжения. Доступ к высокоскоростному Интернету будет обеспечен для всех сельских жителей. Будет введено 24 миллиона квадратных метров жилья в сельской местности. Будут построены и модернизированы 12 тысяч километров инженерных сетей. 95% дорог местного значения будут в хорошем состоянии. Строительством и ремонтом будет охвачено 10 тысяч километров внутрипоселковых дорог", - подчеркнул Иргалиев.
Также в сельской местности планируется модернизировать 5 тысяч школ и построить 315 новых школ. Дошкольным воспитанием и обучением будет охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет. Все сельские школы будут обеспечены квалифицированными педагогами. Построят и модернизируют 1095 медицинских объектов и 1719 объектов спорта.