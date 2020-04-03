Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - На реализацию дорожной карты бизнеса дополнительно направят 84,5 млрд тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов на селекторном заседании правительства, передает Kazakhstan Today.

Представленный на рассмотрение проект указа президента "Об уточнении республиканского бюджета на 2020 год" направлен на поддержку экономики, МСБ, граждан в этих непростых условиях и обеспечение сбалансированности бюджета. Доходы республиканского бюджета определены в объеме 6,4 трлн тенге. За счет неблагоприятных внешних факторов снижение ожидается по НДС, ЭТП на сырую нефть и поступлениям за использование природных ресурсов", - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, на поддержку граждан и экономики в условиях чрезвычайного положения дополнительно предусмотрены расходы по трем направлениям.

Первое

На обеспечение экономической стабильности и режима чрезвычайного положения предусмотрены следующий ряд мер:

- На реализацию дорожной карты занятости из бюджета будет направлено 1 трлн тенге. Будут реализованы инфраструктурные проекты и создано 250 тыс. рабочих мест.

- На реализацию дорожной карты бизнеса планируется направить дополнительно 84,5 млрд тенге.

- Предусмотрено усиление мер по поддержке предпринимательства через субсидирование и гарантирование по кредитам предпринимателей. Это позволит создать порядка 16 тыс. рабочих мест и поступление налогов более чем на 250 млрд тенге.

- Также предусмотрены 30,8 млрд тенге на предоставление продуктово-бытовых наборов для отдельных категорий граждан. Данной мерой будут охвачены более 2 млн человек.

- В рамках уточнения предусмотрены дополнительные расходы в сумме 50 млрд тенге на реализацию программы "Енбек". В результате будет продолжено развитие массового предпринимательства, создание эффективной модели трудового посредничества и навыков, включая поддержку социально уязвимых групп населения.

- На доплаты медицинских и других работников, задействованных в проведении карантинных мероприятий, предусмотрено 40,5 млрд тенге.

Второе

На мероприятия, связанные с изменением макроэкономических показателей.

За счет данных средств с 1 апреля текущего года будет осуществлена индексация социальных выплат и покрытие расходов, связанных с изменением курса иностранной валюты. На эти цели будет направлено 315,6 млрд тенге.

Третье

На поддержку граждан и экономики, в том числе на реализацию отдельных поручений главы государства, предлагается направить 293,3 млрд тенге. В рамках данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов и спроса.

Для покрытия потерь по доходам бюджета и реализации вышеуказанных мер оптимизированы расходы республиканского бюджета на 532 млрд тенге. Дефицит бюджета увеличен на 841 млрд тенге.

В результате параметры республиканского бюджета сложились следующим образом:

- поступления - 11,8 трлн тенге (с увеличением на 515,8 млрд тенге);

- расходы - 14,3 трлн тенге (с увеличением на 1,4 трлн тенге);

- дефицит - 2,4 трлн тенге, или 3,5% к ВВП.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства