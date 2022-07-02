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На урановом руднике в Туркестанской области выявлены множественные нарушения промбезопасности

01.07.2022, 11:02 11871
На урановом руднике в Туркестанской области выявлены множественные нарушения промбезопасности
Фото: Комитет промбезопасности МЧС РК
ТУРКЕСТАН. 1 ИЮЛЯ - Государственными инспекторами департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Туркестанской области в соответствии с графиком проведения проверок по особому порядку в области промышленной безопасности на первое полугодие 2022 года проведена проверка опасных производственных объектов и опасных технических устройств филиала "Рудник Таукент" ТОО "Казатомпром-SaUran", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основным видом деятельности предприятия является добыча и переработка урансодержащего сырья, уточнили в пресс-службе Комитета промбезопасности МЧС РК.
 

В ходе проверки обследованы 40 объектов (здания и сооружения, оборудование насосной станции, геотехнологический полигон, склад аммиачной селитры и другие). Выявлено 24 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - рассказали в ведомстве.

 
В комитете уточнили, что основными нарушениями требований промышленной безопасности являются:
 
- несоблюдение требований промышленной безопасности в соответствии с нормативным актом о производственном контроле в области промышленной безопасности;
 
- непредоставление результатов диагностической экспертизы производственных зданий и технологических сооружений;
 
- неукомплектованность штата работников опасного производственного объекта и другие.
 
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, в том числе "Правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана".
 

новости по теме

Повышение предельной оптовой цены на сжиженный газ не повлияет на ценообразование в розничной торговле

01.07.2022, 17:29 5726
Повышение предельной оптовой цены на сжиженный газ не повлияет на ценообразование в розничной торговле
Фото: astana-akshamy.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Повышение оптовых цен на сжиженный газ на 20% в первую очередь направлено на поддержку производства сжиженного газа заводами и не повлияет на ценообразование в розничной торговле, сообщили в Министерстве энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве напомнили, что с сегодняшнего дня вступил в силу приказ об утверждении предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа (СНГ) на уровне 33 600 тенге за тонну. В переводе на литры цена составляет 19,7 тенге за литр. 
 
С начала года оптовая цена составляла 28 тысяч тенге за тонну и 16 тенге за литр.
 

Мера позволит обеспечить частичное справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа и стимулировать заводы к производству сжиженного газа, так как при текущей оптовой цене основная доля прибыли остается у субъектов рынка, которые занимаются розничной реализацией сжиженного газа, а заводы-производители работают в убыток", - заявили в Минэнерго.

 
В ведомстве подчеркнули, что розничные цены СНГ для конечных потребителей повышаться не будут и останутся на прежнем уровне. Приказ будет действовать до 1 января 2023 года. Соответствующую работу проводит Агентство по защите и развитию конкуренции РК.
 

В Казахстане увеличили максимальные ставки по сберегательным вкладам

01.07.2022, 14:25 8021
В Казахстане увеличили максимальные ставки по сберегательным вкладам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов увеличил максимальные ставки по сберегательным вкладам на август 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев ставки выросли на 0,5 процентного пункта и 1,0 процентного пункта соответственно, по сберегательным депозитам на 12 месяцев - на 0,1 процентного пункта и на 24 месяца - на 0,2 процентного пункта", - сообщили в КФГД. 

kdif.kz
Отмечается, что по остальным видам депозитов максимальные ставки остались без изменений.
 

В Казахстане годовая инфляция по итогам июня составила 14,5%

01.07.2022, 13:19 9181
В Казахстане годовая инфляция по итогам июня составила 14,5%
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В Казахстане в июне инфляция в годовом исчислении составила 14,5%, за месяц - 1,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на продовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с июнем прошлого года повысились на 19,2%, на непродовольственные товары выросли на 13,2%, платные услуги - на 9,2%", - сообщает Бюро национальной статистики.

 
По данным бюро, на продовольственном рынке наибольшее повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок - 78,7%, капусту - 72,4%, лук репчатый - 69,3%. Снижение цен наблюдалось на картофель - на 9,8%. 
 
Отмечается, что прирост цен на непродовольственные товары в июне 2022 года составил 13,2%.
 

Уровень цен на товары личного пользования вырос на 23%, моющие и чистящие средства - на 20,8%, бытовые приборы - на 19,7%, строительные материалы - на 18,6%, мебель и предметы домашнего обихода - на 18,2%, автомобили - на 15,1%, посуду - на 13,9%, текстильные изделия - на 10,8%, фармацевтическую продукцию - на 9%", - сообщили в ведомстве. 

Бюро нац статистики
Кроме того, цены на платные услуги за год выросли на 9,2%.
 

Уровень цен на услуги общественного питания вырос на 15,9%, здравоохранения - на 14,7%, санаториев - на 13,7%, организации комплексного отдыха - на 13,2%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 12%, гостиниц - на 5,7%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 4%", - заявили аналитики. 

 
Также сообщается, что в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 7,5%, вывоз мусора - на 2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 1,4%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду - на 0,9%.
 

На 13% ослаб тенге в июне

01.07.2022, 11:06 11161
На 13% ослаб тенге в июне
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - По итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Национального банка РК, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 115 млн долларов США до 96,4 млн долларов США. Общий объем торгов в июне составил 2,1 млрд долларов США.
 

Несмотря на благоприятные цены на энергоносители, курс национальной валюты слабел на фоне ограниченности предложения валюты и одновременного роста спроса на валюту. Снижение предложения валюты связано с сокращением продаж валюты экспортерам для выплаты налогов, в то время как рост спроса связан с началом выплаты дивидендов", - объяснили эксперты.

 
Поддержку валютному рынку оказывала продажа валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которая составила порядка 480,4 млн долларов США. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июнь составили 438,3 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 20,7% от общего объема торгов.
 
В ведомстве отметили, что в течение июня на внутреннем валютном рынке Нацбанком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.
 

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках", - добавили в Нацбанке. 

 

Возможность прямой покупки нефти НПЗ у недропользователей предлагают в Казахстане

01.07.2022, 09:27 13026
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В правительстве Республики Казахстан прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены предложения Агентства по защите и развитию конкуренции по реформированию ключевых товарных рынков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В целях увеличения числа участников и общего улучшения ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов предложено предусмотреть возможность покупки нефти НПЗ напрямую у недропользователей, внедрить биржевые торги нефтью, увеличить объем торгов нефтепродуктами и др.
 
В части реформирования рынка товарного газа рассмотрены вопросы внедрения биржевых торгов и принятия правил доступа к товарному газу недропользователей, что обеспечит снабженческим организациям прямой и конкурентный доступ к газу, информирует пресс-служба главы кабмина.
 
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики и заинтересованным госорганам дополнительно проанализировать данные подходы с учетом влияния на экономику страны.
 
Также на заседании были рассмотрены меры по демонополизации рынков услуг гражданской авиации, общественного транспорта и финансового рынка. В целом главой правительства поддержаны предложения по увеличению доли биржевых торгов авиатопливом с 10% до 20%, увеличению срока действия в аэропортах режима открытого неба с 3 до 5 лет, внедрения системы перевода текущих счетов клиентов между банками внутри страны и стандарты открытых банковских программных интерфейсов (Open Banking и Open API).
 
Кроме того, на заседании были обсуждены предложения по демонополизации рынков электроэнергии, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.
 

Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи

30.06.2022, 19:51 19261
Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - 30 июня состоялось министерское заседание стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики Асет Магауов, сообщает пресс-служба МЭ РК. 
 
На заседании обсуждалось выполнение в мае странами обязательств по соглашению. 
 
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на август на 0,648 млн барр./сут. 
 
Обязательства Казахстана на август составят 1,706 млн барр./сут.
 

Токаев акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют

30.06.2022, 19:35 19836
Токаев акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Под председательством главы государства состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мероприятие началось с обсуждения концепции развития финансового сектора. По данному вопросу выступили заместитель председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти и председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, сообщает пресс-служба Акорды
 
Президент в целом одобрил представленные подходы. При этом он акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков.
 

Данное направление - не просто "футуристический" взгляд на будущее финансовых систем, а реализуемые проекты. Многие государства уже приступили к физическому тестированию своих цифровых валют. Разрабатываются и создаются экосистемы для их деятельности. Мы должны быть готовы к адаптации наших институтов к новым реалиям", - считает Касым-Жомарт Токаев.

 
Наряду с этим глава государства остановился на задачах по противодействию финансовым пирамидам. Согласно приведенной в выступлении статистике, за первые пять месяцев текущего года такие организации уже завладели имуществом более 17 тысяч вкладчиков на сумму свыше 27 млрд тенге.
 

Считаю необходимым учесть в рамках концепции развития финансового сектора меры, направленные на заблаговременное выявление организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, оперативное реагирование, усиление информирования граждан о признаках финансовых мошенников", - поручил президент.

 
Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал принятие конкретных мер по более активному кредитованию банками реального сектора экономики. Он указал на ряд проблем в этой сфере и поручил финансовым регуляторам предложить конкретные решения.
 
Кроме того, глава государства назвал важной задачей перенаправить инструменты Нацбанка, правительства в сторону стимулирования перетока банковской ликвидности на поддержку предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.
 
Большое внимание в ходе заседания было уделено мерам по развитию безопасной атомной и водородной энергетики в стране. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.
 
Президент привел данные МАГАТЭ, согласно которым на долю атомной энергетики приходится порядка 10 % мировых электрогенерирующих мощностей, что делает данный сектор четвертым крупнейшим источником электроэнергии после угля (36,7 %), газа (23,5 %) и гидроэнергетики (16 %).
 

Атомная энергетика производит более трети от общего количества низкоуглеродного электричества, сокращая годовые выбросы CO2 примерно на 2 млрд тонн, что равнозначно выбросам 400 млн автомобилей. В то же время в отношении будущего атомной энергетики доля неопределенности, связанной с различными факторами, достаточно высока. Однако очевидно, что в условиях текущего энергетического кризиса и волатильности цен на энергоресурсы вопросы использования "мирного атома" включены в повестку многих правительств. Так, на фоне геополитической напряженности Международное энергетическое агентство призвало страны Европейского союза отложить закрытие всех АЭС", - сказал он.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в мире существует более 440 ядерных реакторов в 32 странах и около 20 стран рассматривают возможность строительства на своей территории АЭС, среди которых помимо Казахстана такие страны, как Чили, Индонезия, Алжир, Филиппины, Эфиопия, Сенегал и другие.
 
Вместе с тем президент считает важным определить шорт-лист поставщиков технологий, где помимо ценовых параметров акцент должен быть сделан на надежности технологий.
 
В продолжение темы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетность повышения образовательной и производственной компетенции.
 

Другими словами, мы должны обеспечить подготовку будущих поколений квалифицированных физиков, атомщиков, инженеров и технических специалистов, создать совершенно новую образовательную и производственную базу", - заявил глава государства.

 
Президент поручил предметно изучить опыт Турции по строительству АЭС "Аккую".
 
Заключительным пунктом повестки дня стал вопрос совершенствования миграционной политики. Докладчиком по этой теме выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
 
Комментируя ее выступление, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности привлечения трудовых мигрантов, которые будут создавать добавленную стоимость с точки зрения развития экономики и интеллектуального потенциала нашей нации.
 

В Минэнерго разработали механизм специального соглашения об инвестициях для нефтегазохимических комплексов

30.06.2022, 14:15 21116
В Минэнерго разработали механизм специального соглашения об инвестициях для нефтегазохимических комплексов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Министерством энергетики РК разработан механизм специального соглашения об инвестициях для крупных нефтегазохимических комплексов по принципу "одного документа", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Одним из приоритетов развития энергетической отрасли Казахстана является нефтегазохимическая промышленность. В настоящее время в целях повышения инвестиционной привлекательности нефтегазохимических проектов Министерством энергетики РК разработан механизм специального соглашения об инвестициях для крупных нефтегазохимических комплексов по принципу "одного документа", который будет способствовать улучшению инвестиционного климата для производства товаров с высокой добавленной стоимостью в сфере нефтегазохимии", - сообщили в пресс-службе министерства. 

 
Отмечается, что правительство Казахстана совместно с ассоциацией "Казахстанский совет иностранных инвесторов" работает над внедрением улучшенного модельного контракта и лицензии на геологическое изучение недр. 
 

Эти документы предусматривают применение фискальных и регуляторных преференций для сложных в разработке проектов, а также газовых и морских проектов", - добавили в пресс-службе.

 

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