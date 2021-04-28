На заседании правительства обсудили внедрение всеобщего декларирования физических лиц

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НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход внедрения всеобщего декларирования физических лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, с 1 января 2021 года стартовал первый этап введения всеобщего декларирования для государственных служащих и приравненных к ним лиц. С 2023 года начнут подавать декларации работники госучреждений и квазигоссектора и их супруги, с 2024 года - руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги, с 2025 года - оставшиеся категории граждан.

В Казахстане работают электронные сервисы по приему деклараций: кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), веб-портал "Электронного правительства" и специальное мобильное приложение "Е-Salyq Azamat".

С каждым годом совершенствуются электронные базы, поэтому гражданам нет необходимости представления сведений об имеющемся имуществе и активах, зарегистрированных в государственных органах и банках Казахстана.

Необходимо продолжить начатую работу согласно утвержденным срокам, вести разъяснительную и обучающую работу с населением по внедрению всеобщего декларирования", - сказал Мамин.

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