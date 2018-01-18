Нацбанк предупредил о рисках при операциях с криптовалютами и возможном мошенничестве

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Нацбанк Казахстана предупредил о рисках при операциях с криптовалютами, а также о возможной деятельности мошенников в данной сфере, передает Kazakhstan Today.

Как отмечается в сообщении Нацбанка, в последнее время в Казахстане активно действуют рекламные компании, призывающие население инвестировать в криптовалюты, создаются сайты, которые обещают высокий заработок при минимальных затратах, появляется информация о создании казахстанской криптовалюты с участием частных лиц. Также распространяется информация о преимуществах использования криптовалют.

Между тем Национальный банк в очередной раз выступил с предупреждением о высоких рисках, возникающих при приобретении и проведении операций с криптовалютами.

"Деятельность лиц по распространению криптовалют, в том числе путем первичного размещения токенов/монет (ICO или Initial Coin Offering), не регулируется и не контролируется государством, что влечет отсутствие правовой защиты граждан - участников сделок с криптовалютами", - отмечает финрегулятор.

Также, предупредили в Нацбанке, отсутствуют гарантии сохранности вложенных инвестиций, поскольку криптовалюты / токены не обеспечены реальными активами, не имеют реальной стоимости и не содержат обязательств каких-либо лиц по возврату денег.

Кроме того, существует возможность использования мошеннических схем, имеющих признаки финансовых пирамид, для привлечения денег путем распространения критовалют / размещения токенов и манипуляции с ценами на криптовалюты с целью получения недобросовестными субъектами быстрой прибыли, сообщили в пресс-службе.

При этом, как подчеркнули в Нацбанке, анонимный характер и трансграничность использования криптовалют создают возможность для их применения в преступных схемах отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Криптовалюты не могут рассматриваться и использоваться в качестве финансового инструмента (актива), валютной ценности и средства платежа, в том числе электронных денег.

Национальный банк еще раз напоминает, что лица, участвующие в подобных схемах или планирующие проведение операций с криптовалютами, самостоятельно несут риски и ответственность за свои действия.

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