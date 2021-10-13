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Нарушения на 155 млрд тенге выявлены в сфере госзакупок в Казахстане

12.10.2021, 11:46 29161
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Госаудит выявил нарушения в сфере госзакупок на 155 млрд тенге. Об этом в ходе заседания правительства рассказал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За девять месяцев камеральным контролем охвачено более 675 тыс. процедур госзакупок на 5,7 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 32,4 тыс. процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 98% уведомлений об устранении нарушений", - рассказал Жамаубаев.

 
Он также отметил, что проведено 2 542 аудиторских мероприятия.
 

Аудитом охвачен 1 трлн 671 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 155 млрд тенге", - проинформировал министр финансов.

 
По его словам, нарушения на 123 млрд тенге устранены путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.
 
Также для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны более двух тысяч рекомендаций.
 

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    ПАВЛОДАР. 12 ОКТЯБРЯ - По результатам рассмотрения отчета ТОО "Богатырь Комир" об исполнении тарифной сметы департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области установлено, что субъектом допущено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5% от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой в размере 669,2 тысячи тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
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    - с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года тариф снижен с 10,62 до 10,55 тенге за вагоно-километр, или на 0,7%;
     
    - с 1 февраля 2022 года по 31 октября 2022 года тариф снижен с 11,12 до 10,92 тенге за вагоно-километр, или на 1,8%.
     
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    12.10.2021, 17:53 47575
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    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с расписанием, опубликованным на сайте авиакомпании.
     
    Для справки: Российская авиакомпания "Северный ветер" создана в 2008 году. Авиапарк состоит из 33 воздушных судов типа Boeing-737, Boeing-777, Airbus A330 и Airbus A321. Базовый аэропорт = Шереметьево. География полетов - более 200 направлений, летают из 95 городов в 20 странах мира. Авиакомпания "Северный ветер" входит в ТОП-7 авиакомпаний России по пассажирообороту.
     

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    12.10.2021, 17:17 56161
    Минэнерго прокомментировало ситуацию с бензином в Казахстане
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    По его словам, с учетом остатков в размере 230 тыс. тонн бензина на начало месяца, при потребности топлива в 340 тыс. тонн, потребление бензина полностью закрывается.
     

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