Нарушения на 155 млрд тенге выявлены в сфере госзакупок в Казахстане

ПАВЛОДАР. 12 ОКТЯБРЯ - По результатам рассмотрения отчета ТОО "Богатырь Комир" об исполнении тарифной сметы департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области установлено, что субъектом допущено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5% от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой в размере 669,2 тысячи тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, 1 октября 2021 года департаментом издан приказ "Об утверждении временных компенсирующих тарифов на услуги ТОО "Богатырь Комир" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава", тарифы снижены в следующих размерах:
- с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года тариф снижен с 10,62 до 10,55 тенге за вагоно-километр, или на 0,7%;
- с 1 февраля 2022 года по 31 октября 2022 года тариф снижен с 11,12 до 10,92 тенге за вагоно-километр, или на 1,8%.
За допущенное нарушение ТОО "Богатырь Комир" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 4 667 200 тенге.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК разрешила открытие рейсов по маршрутам Нур-Султан - Калининград и Алматы - Калининград с частотой 1 рейс в неделю по каждому направлению, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Регулярные рейсы на воздушном судне Boeing-737 будет осуществлять российская авиакомпания "Северный ветер", начиная с 4 ноября 2021 года: по маршруту Нур-Султан - Калининград по субботам, по маршруту Алматы - Калининград по четвергам", - сообщается на сайте МИИР РК.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с расписанием, опубликованным на сайте авиакомпании.
Для справки: Российская авиакомпания "Северный ветер" создана в 2008 году. Авиапарк состоит из 33 воздушных судов типа Boeing-737, Boeing-777, Airbus A330 и Airbus A321. Базовый аэропорт = Шереметьево. География полетов - более 200 направлений, летают из 95 городов в 20 странах мира. Авиакомпания "Северный ветер" входит в ТОП-7 авиакомпаний России по пассажирообороту.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК вице-министр энергетики Республики Казахстан Асет Магауов рассказал о ситуации с бензином в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По бензину у нас ситуация стабильная. В октябре мы ожидаем производство около 304 тыс. тонн 92 бензина, в том числе на Атырауском заводе 130 тыс. и на Шымкентском заводе 153 тыс., около 20 тыс. тонн должен Павлодарский нефтехимический завод произвести", - сообщил Асет Магауов.
По его словам, с учетом остатков в размере 230 тыс. тонн бензина на начало месяца, при потребности топлива в 340 тыс. тонн, потребление бензина полностью закрывается.
Мы должны октябрь стабильно пройти. И ранее мы даже прогнозировали, что может на ноябрь - декабрь какие-то экспортные объемы у нас появятся", - заключил вице-министр.