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Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку

27.02.2022, 19:15 35206
Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку
НУР-СУЛТАН. 27 ФЕВРАЛЯ - Национальный банк Казахстана сделал заявление по валютному рынку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение опубликовано на официальном сайте фининститута. 
 

26 февраля 2022 года Белый дом опубликовал совместное заявление лидеров Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США о дальнейших ограничительных экономических мерах в отношении России. В частности, меры предусматривают исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT и введение других ограничительных мер, в том числе в отношении Центрального банка России", - говорится на сайте.

 
В дополнение рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг России до неинвестиционного (BB+) после введения международных санкций.
 
Национальный банк в режиме реального времени отслеживает официальные заявления правительств стран, центральных банков и финансовых организаций и оценивает степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана.
 

В ближайшие дни курс российского рубля будет характеризоваться значительной волатильностью и в большей степени будет подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени будет отражать фундаментальные факторы", - добавили в Нацбанке.

 
Для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный банк при необходимости будет проводить валютные интервенции. Объемы и частота таких интервенций будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Текущие уровни золотовалютных активов позволяют покрыть 8,8 месяца импорта.
 

В рамках принципа транспарентности Национальный банк опубликует объем проведенных операций. По мере развития ситуации на внешних рынках Национальный банк продолжит выходить с открытыми коммуникациями", - резюмировали в банке.

 

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Казахстан дополнительно заработает $1,5 млн в месяц в связи с резким увеличением транзитных авиарейсов

28.02.2022, 15:11 8281
Казахстан дополнительно заработает $1,5 млн в месяц в связи с резким увеличением транзитных авиарейсов
Фото: Скриншот с приложения Flightradar24
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Количество транзитных рейсов через территорию Казахстана резко возросло. Только за последние сутки через воздушное пространство страны выполнено 257 ранее не планировавшихся рейсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи со сложившейся ситуацией с закрытием воздушных пространств большая часть транзитных полетов из Европы в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Персидского залива теперь выполняется через коридоры южной части Европы. При этом часть потока воздушного движения перенаправлена с Черноморского региона на территорию Республики Казахстан", - сообщает пресс-сдлужба МИИР РК. 

 
В ведомстве отметили, что пропускная способность аэронавигационной системы РК позволяет принять дополнительный объем воздушного движения без каких-либо ограничений. 
 

Финансовые потери от введения санкций в отношении РФ в сфере аэронавигационного обслуживания не прогнозируются. Увеличение количества рейсов из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию по южному маршруту предполагает дополнительный доход Республики Казахстан в размере $1,5 млн в месяц", - отметили в министерстве. 

 
По информации ведомства, предусмотрен ряд специальных мер по организации воздушного движения: открытие дополнительных секторов, усиление дежурных смен и взаимодействие гражданско-военной координации, предоставление спрямленных и альтернативных маршрутов, упрощение выдачи разрешений на использование воздушного пространства для судов, выполняющих посадки на аэродромах РК и т.д.
 
Напомним, в числе санкций Запада, введенных против России, был запрет на полеты над всей территорией Евросоюза. 
 

Сигареты подорожают в Казахстане с 1 марта

28.02.2022, 11:31 13411
Сигареты подорожают в Казахстане с 1 марта
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Министр финансов Республики Казахстан утвердил минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно приказу, минимальная стоимость 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы установлена в размере:

  • 550 тенге с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно;

  • 570 тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно; 

  • 600 тенге с 1 января 2023 года.


 

На электронной бирже труда РК резко выросло число резюме и сократилось число вакансий

28.02.2022, 10:44 16676
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В январе 2022 года на Электронной бирже труда наблюдался резкий рост числа опубликованных резюме и спад активности со стороны спроса от работодателей в сравнении с декабрем 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В январе 2022 года на ЭБТ наблюдалось снижение спроса на 23% в сравнении с данными за декабрь предыдущего года, всего за месяц было опубликовано 68,3 тыс. вакансий. За тот же период наблюдался рост числа резюме в 3,3 раза к показателям декабря. В январе соискатели на ЭБТ разместили 70,2 тыс. активных резюме, информирует Министерство труда и социальной защиты населения РК.
 
В разрезе регионов в четыре раза сократился спрос на ЭБТ в Алматинской области (с 12,4 тыс. в декабре до 3 тыс. в январе), почти в два раза в Туркестанской (с 9,3 до 4,5 тыс.) и Кызылординской (с 3,5 до 1,9 тыс.) областях. Между тем количество вакансий на ЭБТ выросло на 10% в Костанайской области, Нур-Султане - на 8% и незначительно в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
 
Во всех регионах на ЭБТ в январе по сравнению с декабрем выросло предложение на рынке труда. Лидерами здесь стали регионы с почти пятикратным увеличением опубликованных резюме в сравнении с предыдущим месяцем, а именно Шымкент (4,9 тыс.), Кызылординская область (7 тыс.), Алматы (6,6 тыс.). Наименьший прирост предложения на рынке труда наблюдался в Западно-Казахстанской области, где число резюме выросло с 1,3 до 2,5 тыс. в январе, в Павлодарской области - с 1 до 2,2 тыс.
 

В январе 84% спроса было сформировано малыми, средними и крупными предприятиями (57,3 тыс. работодателей). Примечательно, что спрос со стороны индивидуальных предпринимателей снизился на 59% (с 26,7 тыс. вакансий до 10,9 тыс.) в январе в сравнении с показателями декабря", - отметили в пресс-службе ведомства. 

 
По данным Минтруда, традиционно женщины проявляли большую активность на ЭБТ, разместив в январе 56% от всех резюме. Треть предложений на ЭБТ сформирована молодыми людьми в возрасте 25-35 лет. В долевом выражении больше всего молодежи среди соискателей было в Нур-Султане (39% всего предложения), Мангистауской области - 36%, Шымкенте и Атырауской области - по 35% в каждом регионе.
 
Вместе с тем дисбаланс квалификаций на рынке труда также отражается на вакансиях и резюме на ЭБТ. 
 

Так, большая часть спроса на рынке была на специалистов средней квалификации (52% от всех вакансий), в то время как предложение было все больше из числа неквалифицированных соискателей (45%). В целом 25% вакансий были предназначены для высококвалифицированных специалистов, 23% - для низкоквалифицированных или без квалификации, а среди соискателей только 32% предложений было от специалистов со средней квалификацией и 23% среди высококвалифицированных", - пояснили в министерстве.

 
Если рассматривать заработную плату, то наиболее высокие ожидания (в среднем от 500 тыс. тенге в месяц) отмечались среди соискателей на руководящие позиции, а именно финансового директора, руководителя продаж, начальника отдела по маркетингу и сбыту продукции, директора департамента, советника руководителя или генерального директора. Между тем со стороны спроса такой уровень оплаты труда предлагался не для управляющих должностей, а для высококвалифицированных системных инженеров, главных инженеров и главных строителей.
 
По данным ведомства, наиболее востребованными на рынке труда остаются медицинские сестры/братья, водители автомобилей, охранники, воспитатели, санитары(ки), бухгалтеры, заработная плата которых варьируется от 75,4 до 98,4 тыс. тенге. К числу наиболее дефицитных профессий, где количество вакансий преобладает над количеством резюме, в январе можно отнести охранников, санитаров(к), помощников воспитателей, медицинских сестер/братьев, электромонтеров. В избытке же оказались квалифицированные социальные работники, юристы, делопроизводители, учителя физической культуры.
 
Отмечая потребность в неквалифицированном труде (которая все еще высока), стоит отметить резкое падение спроса на подсобных рабочих, количество вакансий для которых сократилось в семь раз - с 20,7 тыс. в декабре прошлого года до 2,8 тыс. в январе текущего года.
 

Какие меры предпринимают в казахстанском финсекторе в связи с ситуацией на Украине

28.02.2022, 10:17 18171
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В условиях геополитической обстановки, сложившейся вокруг ситуации с Украиной, финансовые рынки испытывают серьезную волатильность. Особенно негативно это сказалось на валютном рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 февраля текущего года рыночный курс доллара составил 466,59 тенге, ослабел на 6,7%. То есть доллар подорожал сразу на 29,2 тенге", - информирует Finprom.kz.

 
Национальный банк РК предпринял ряд оперативных мер по нивелированию давления негативных шоков на финансовый и валютный рынки страны. В частности, на фоне резко возросшей волатильности во избежание дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке Нацбанк в ходе торгов провел некоторые валютные интервенции в течение недели. За 21-25 февраля интервенции составили 176 млн долларов США. Аналитики отмечают, что меры проводятся в рамках принципов плавающего обменного курса.
 
Кроме того, 24 февраля 2022 года НБ РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Базовая ставка была повышена с 10,25% до 13,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 процентных пункта.
 
Повышение базовой ставки направлено не только на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, но и на обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов, объяснили эксперты.
 

Увеличение процентной ставки способствует сбалансированности внутреннего валютного рынка за счет повышения привлекательности тенге и активов в нацвалюте. При повышении базовой ставки увеличиваются проценты как по кредитам, так и по депозитам. Соответственно, более привлекательная ставка по тенге нивелирует переток депозитов на валютные вклады. Также более высокая ставка по тенге будет стимулировать рост предложения иностранной валюты со стороны нерезидентов и поддержит внутренний тренд по дедолларизации как депозитной базы, так и экономики в целом", - пояснили аналитики.

 
Они напомнили, что схожие оперативные меры уже предпринимали 10 марта 2020 года на фоне внешних шоков, связанных со вспышкой пандемии, а также решением ОПЕК+. В тот момент это помогло нивелировать спекулятивные действия на валютном рынке и положительно сказалось на дальнейшем курсе тенге. После стабилизации ситуации базовая ставка снова была снижена. Подобные меры положительно оцениваются аналитиками, в частности в Международном валютном фонде (МВФ).
 
Более того, для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальный Банк РК совместно с правительством Республики Казахстан реализует программу защиты тенговых вкладов, предусматривающую начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.
 

Компенсация в размере 10% будет начисляться каждому человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге), через 12 месяцев с момента начала реализации программы. Компенсация не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом", - говорится в материале.

 
В целом взвешенная денежно-кредитная политика, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, способна эффективно предупредить распространение последствий внешнего шока на экономику страны и обеспечить защиту тенговых активов, добавили специалисты. 

Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку.
 

В ЕАЭС НДС при электронной торговле будет уплачиваться в стране назначения

25.02.2022, 18:51 99496
В ЕАЭС НДС при электронной торговле будет уплачиваться в стране назначения
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев представил на заседании Евразийского межправительственного совета основные концептуальные подходы и механизм взимания НДС при электронной торговле товарами физическим лицам на территории другого государства ЕАЭС по принципу страны назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Механизм взимания косвенных налогов по принципу страны назначения предусматривает:
 
  • удаленную и упрощенную постановку интернет-площадок на налоговый учет и уплату НДС,
  • возложение на маркетплейсы функций налогового агента по уплате НДС за индивидуальных продавцов,
  • передачу сведений в налоговые органы для контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов. 
 
Главы правительств стран ЕАЭС подчеркнули важность этих подходов и дали поручение министерствам финансов, налоговым службам и уполномоченным органам Союза в 10-дневный срок проработать проект внесения соответствующих изменений в договор о ЕАЭС и приложение 18 к нему, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
 

Рынок электронной коммерции растет активно, и наша общая задача - это создание оптимальных и благоприятных условий для его развития, без ущерба для государственных бюджетов стран-участниц Евразийского экономического союза", - уверен Руслан Бекетаев.

 
Напомним, 24 февраля в Нур-Султане состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.
 
25 февраля в Нур-Султане прошло заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
 

Евразийский межправсовет утвердил дорожную карту по расширению сотрудничества в авиастроении

25.02.2022, 18:42 100206
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ -Евразийский межправительственный совет утвердил План мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах Евразийского экономического союза на 2022-2023 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 

В наших странах есть понимание того, что потенциал у предприятий Союза в сфере авиастроения большой и реализовать его мы должны в полной мере. Для этого существуют технологические и кадровые возможности, и нужно лишь объединить усилия", - отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

 
Среди намеченных в дорожной карте мероприятий - формирование евразийской технологической платформы "Гражданское авиастроение", решение вопросов финансирования, развитие академической мобильности, совершенствование нормативно-правовой базы стран Союза в этой области, проведение обширной аналитической работы. Ключевой задачей документа является формирование на евразийском пространстве кооперационных цепочек предприятий авиастроения, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
 

Мы продолжаем активную работу по объединению в единые производственные процессы предприятий сферы авиастроения нашего Союза. Уже сформирован и на постоянной основе актуализируется Единый перечень заинтересованных промышленных предприятий государств ЕАЭС, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов в авиастроении. На сегодня от российской стороны в лице Корпорации "Иркут" получен список заинтересованных в кооперации поставщиков согласно Перечню комплектующего оборудования, законтрактованного в рамках программы импортозамещения систем самолета МС-21", - сообщил Артак Камалян. 

 
Министр ЕЭК подчеркнул, что в настоящее время в странах ЕАЭС прорабатывается вопрос развития сотрудничества с предприятиями, являющимися потенциальными поставщиками по этому списку комплектующих. 
 
Напомним, 24 февраля в Нур-Султане состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.
 
25 февраля в Нур-Султане прошло заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
 

В Акмолинской области открылся колбасный цех

25.02.2022, 17:41 101876
В Акмолинской области открылся колбасный цех
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 25 ФЕВРАЛЯ - Акмолинская область - один из основных сельскохозяйственных регионов, доля которой в валовой продукции сельского хозяйства страны составляет 10%, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Наряду с производством зерна уделяется внимание и развитию животноводства. Благодаря чему ежегодно растет и производство продукции в отрасли, передает управление внутренней политики региона.
 
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, регион поэтапно движется к цели по созданию в каждом районе мясных и молочно-товарных ферм. В прошлом году в регионе созданы 125 мясных ферм на 6,4 тысяч голов и 19 молочно-товарных ферм на 2,3 тысяч голов, что позволило достигнуть росту производства на 11,6%, являющийся лучшим показателем по республике. 
 
В этом году рост в агропромышленном комплексе будет обеспечен за счет ускоренного развития животноводства и продукции растениеводства. Будет создано 104 мясных и 11 молочно-товарных ферм с приобретением порядка 7 тыс. голов КРС. 
 
На днях в одном из районов области открылся цех по производству колбасных изделии и полуфабрикатов.
 
На торжественном открытии принял участие аким Ерейментауского района Абай Альжанов. 
 

Реализация данного проекта даст толчок экономической активности населения, так как продукция будет экспортироваться из Ерейментау в столицу и близлежащие населенные пункты", - отметил аким в приветственном слове. 

 
По словам предпринимателя Ануарбека Байменова сырьевая база колбасного цеха, мощностью 60 тонн продукции и 6 тонн полуфабрикатов составляет продукция местного населения.
 

В частности мясо, мука, яйцо, овощи и другие ингредиенты будут закупаться у местных производителей, что будет положительно влиять на динамику предложения и создаст мультипликативный эффект для сельскохозяйственной отрасли района в целом", - поделился инициатор проекта.

 
К слову, в планах предприятия - войти в зону продовольственного пояса столицы и расширение производства.
 

Ситуация вокруг Украины угрожает глобальной экономике

25.02.2022, 17:32 94801
Ситуация вокруг Украины угрожает глобальной экономике
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Ситуация вокруг Украины угрожает глобальной экономике, предостерегают западные издания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, Wall Street Journal отмечает, что глобальные экономические последствия будут зависеть от масштабов новых санкций США и их союзников, сообщается в Telergam-канале РИА Новости.
 
Мир борется с растущей инфляцией, перебоями в поставках и скачкообразным восстановлением после пандемии. Рестрикции окажут огромное влияние на экономику Европы, учитывая сильную зависимость от газа из России и обширных связей ряда европейских банков и предприятий с РФ.
 
По данным Washington Post, ситуация на Украине и ее последствия могут создать проблемы и для американской экономики. Цены на нефть продолжают расти, и это усугубит и без того высокую инфляцию, говорит старший аналитик Bankrate Марк Хэмрик.
 
Похоже, это понимают и власти США. Байден в четверг подчеркнул, что пакеты санкций были разработаны так, чтобы обеспечить продолжение платежей за энергоносители.
 
Financial Times сообщает, что эскалация вокруг Украины доминирует на глобальном рынке как основной фактор. Пример - волатильные торги на Уолл-стрит: в четверг индекс Nasdaq Composite зарегистрировал самое большое колебание в рамках одного дня с момента начала пандемии в марте 2020.

Напомним, главы государств и правительств Евросоюза провели в ночь на пятницу саммит в Брюсселе, на котором утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России. По данным ТАСС, они коснутся, в частности, финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования и визовой политики, говорится в итоговом документе саммита. 
 

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