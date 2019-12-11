Нацбанк переедет в Нур-Султан весной

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Весной следующего года Национальный банк РК переедет в Нур-Султан, сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

"Нацбанк по мере готовности помещений переедет сначала на арендной основе, потом мы уже построим собственное здание. Мы предполагаем, что это будет весной 2020 года. Нацбанк переедет в Нур-Султан. Соответствующее решение есть", - сообщил Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка отметил, что переезд особо не отразится на деятельности финрегулятора. Напротив, совместная работа с правительством повысит качество формирования денежно-кредитной политики страны. Кроме того, в Алматы останется его представительство. А в старом здании Нацбанка будет находиться вновь созданное Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает телеканал КТК

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