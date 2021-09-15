Августовский рост цен на продукты оказался самым высоким с 2008 года - Досаев

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Рост цен на продукты в августе оказался самым высоким с 2008 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сегодня на заседании правительства заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев.

По его словам, сохраняющиеся дисбалансы на продовольственных рынках продолжат оказывать негативное влияние на динамику инфляции в мире и, соответственно, в Казахстане.

Производители по всему миру сообщают о сохраняющихся проблемах с поставками и высокими ценами на сырье и готовую продукцию. На фоне существенного роста спроса производители столкнулись с нехваткой ключевых компонентов и с повышением цен на сырьевые товары, вынуждены конкурировать друг с другом за возможность транспортировки продукции. Это привело к росту ставок фрахта до рекордных уровней, а также к повышению цен экспортеров. Стоимость отправки контейнера выросла в 3,4 раза по сравнению с декабрем 2019 года, сигнализируя о предстоящем повышении цен. На этом фоне цены производителей достигли пиковых значений в США - 7,7%, в ЕС - 12,2%, в Китае - 9%. Из-за проблем с поставками и высоких цен на сырье в Казахстане годовой рост цен производителей в июле этого года достиг 14,2%. Восстановление экономики в Казахстане влечет рост загрузки производственных мощностей, объема производства на фоне роста спроса на готовую продукцию. Опрос предприятий реального сектора, проводимый Нацбанком, показывает рост спроса на готовую продукцию предприятий, который сопровождается резким ускорением цен на готовую продукцию".

В частности, по словам Досаева, в мире растут цены на сахар, растительные масла и зерновые.

Мировой индекс цен на зерновые вырос до 129,8 из-за ухудшения видов на урожай пшеницы, на растительные масла - до 165,7 в результате сокращения предложения и роста спроса, на сахар - до максимума с февраля 2017 года - 120,1 из-за засухи в Бразилии".

Между тем в Казахстане с апреля по август годовая инфляция ускорилась с 7,0% до 8,7%.

Инфляция без учета роста цен на овощи и фрукты, услуги ЖКХ и энергоресурсы, находится на 25% выше исторически средних значений и составляет 0,75%, указывая на формирование устойчивых инфляционных процессов. Основное давление на цены исходит со стороны продовольственной инфляции, которая составляет 51% от совокупного индекса потребительских цен. Ее рост в годовом выражении достиг 11,4%. Наблюдается рост цен на мясо, овощи, масло и сахар. Стоимость кормовых культур составляет 70% себестоимости производства мяса. Продолжается рост цен на ГСМ на фоне повышения цен производителей и восстановления спроса, которое также ускоряют рост цен на одежду и обувь. В связи с повышением предельных тарифов рост цен на электроэнергию составил 10,1%. На фоне восстановления спроса выросли цены на аренду жилья, общественное питание, газ и пассажирские авиаперевозки", - сообщил глава Нацбанка.

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