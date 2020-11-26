Нацбанк: резкое снижение базовой ставки несет угрозу для финансовой и курсовой стабильности

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Нацбанке представили возможный сценарий в случае резкого снижения базовой ставки, передает Kazakhstan Today.

Советник председателя Национального банка Казахстана Олжас Тулеуов рассказал о рисках для финансовой системы на примере опыта Турции.

Сейчас со стороны некоторых представителей органов власти и экспертного сообщества звучат предложения об острой необходимости в активном и практически сиюминутном снижении базовой ставки - с действующих 9,0% вплоть до 4,0% Такое требование аргументируется желанием безотлагательно простимулировать кредитование бизнеса и населения. В теории, по их мнению, это окажет поддержку экономической активности. Однако в текущих макроэкономических реалиях резкое снижение базовой ставки несет в себе существенные риски для инфляции и угрозу для финансовой и курсовой стабильности", - сказал он.

По словам Тулеуова, резкое снижение базовой ставки будет равносильно эффекту домино со всеми вытекающими негативными последствиями.

Резкое снижение базовой ставки даст кратковременный эффект для стимулирования экономической эффективности. Спустя время мы получим рост инфляции, снижение привлекательности тенговых вкладов, рост долларизации, давление на курс тенге, истощение золотовалютных резервов, снижение суверенного рейтинга страны. И здесь самое любопытное в том, что после этого всего Национальному банку придется увеличить базовую ставку. В конечном счете от первичного решения резко и сильно сократить ставку экономические агенты получат больше ущерба, нежели выгоды", - объяснил эксперт.

По его словам, сейчас на примере Турции можно увидеть, как неосторожное и агрессивное снижение ставки в погоне за быстрым ростом экономической активности привело не только к обратному результату, но и еще к большим проблемам с инфляцией, курсом, платежным балансом и доверием к проводимой экономической политике со стороны инвесторов, населения и бизнеса.

Вопреки ожиданиям, активное снижение ключевой ставки не позволило сдержать падения экономики Турции. За первое полугодие 2020 года ВВП Турции сократился на 2,75% (-9,9% - за второй квартал). Существенную роль в этом сыграла пандемия COVID-19, но вместе с тем, негативные последствия несбалансированного снижения ключевой ставки также отразились на ограничении роста турецкой экономики. Таким образом, в результате подобной денежно-кредитной политики ЦБ Турции, выраженной в бескомпромиссном смягчении монетарных условий, рост ВВП не получил в полной мере ожидаемой поддержки, суверенный кредитный рейтинг страны опустился до спекулятивного уровня, инфляция двукратно превысила таргет, отток капитала, долларизация и курс лиры побили исторические рекорды, существенно снизились валютные резервы, а также заметно возросла вероятность долгового кризиса", - отметил Олжас Тулеуов.

Он подчеркнул, что, на первый взгляд, резкое снижение ставки выглядит достаточно привлекательным решением для стимулирования экономической активности.

Но в конечном итоге мы получим цепочку негативных последствий, которые поставят под угрозу финансовую стабильность страны. Поэтому денежно-кредитная политика должна быть взвешенной, а экономический рост сбалансированным", - заключил эксперт.

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