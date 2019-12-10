Нацбанк РК сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Алматы. 9 декабря. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%, передает Kazakhstan Today.

Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п. Годовая инфляция складывается ниже ожиданий Национального банка. Темпы роста реального ВВП постепенно ускоряются. С учетом текущего решения по базовой ставке инфляция сложится в пределах целевого коридора 4-6% на 2019-2020 годы", - сообщила пресс-служба банка.

Как отмечено в сообщении, годовая инфляция в ноябре 2019 года составила 5,4% (в октябре - 5,5%) и на протяжении мая - ноября текущего года находится на стабильном уровне в узком коридоре 5,3-5,5%. Наибольший вклад в инфляцию продолжают вносить цены на продовольственные товары, которые стабилизировались на уровне октября и составили 9,7%. Основной причиной продовольственной инфляции остается рост цен на мясо, хлебобулочные изделия и крупы, которые за год подорожали на 13,4% и 15,5%, соответственно.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает продолжающееся замедление роста цен на непродовольственные товары до 4,8% и платных услуг - до 0,6%.

Инфляционные ожидания населения в ноябре текущего года незначительно повысились до 5,8% (5,6% в октябре 2019 года) на фоне более высокого роста цен на продовольственные товары. По данным последнего опроса населения, доля респондентов, ожидающих сохранения существующего темпа роста цен или его замедления в течение следующих 12 месяцев, составила 54,7% (56,4% в октябре). Расширение потребительского спроса и ускорение роста экономической активности остаются основными проинфляционными факторами.

Рост реальных денежных доходов населения составил 6,4% в январе - сентябре 2019 года. Реальная заработная плата в третьем квартале ускорилась до 12%, при этом рост наблюдается во всех основных секторах экономики. Поддержку потреблению домашних хозяйств оказывают увеличившиеся по сравнению с предыдущим годом бюджетные расходы на социальную поддержку и заработную плату, а также высокие темпы роста потребительского кредитования (в октябре 23,8% в годовом выражении).

В январе - октябре текущего года краткосрочный экономический индикатор увеличился на 4,7% в годовом выражении. Положительный вклад внесли строительство - на 12,7%, торговля - на 7,5%, транспорт - на 5,6%, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность - на 3,7% и 3,3%, соответственно. Расширение инвестиций за январь - октябрь 2019 года составило 8,2%. По оценке Нацбанка, в 2019 году реальный рост ВВП составит 4,2%.

В 2019 году рост экономики оценивается Нацбанком в 4,2%, в 2020 году - 3,8%. Основными факторами будут рост потребительского спроса на фоне увеличения реальных денежных доходов населения, повышение инвестиционного спроса в результате реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, увеличение экспорта вследствие наращивания объемов добычи нефти и газового конденсата.

Влияние факторов внешнего сектора носит относительно нейтральный характер. Цена на нефть марки Brent сохраняется несколько выше уровня, заложенного в базовом сценарии. В среднем за 11 месяцев текущего года она составила $64,1 за баррель (за 11 месяцев 2018 года - $72,9 за баррель). В 2020 году цена на нефть будет формироваться близко к текущим уровням на фоне слабого развития мировой экономики. Индекс продовольственных цен ФАО в ноябре увеличился на 9,5%, что объясняется увеличением цен на молочные продукты, мясо и растительные масла. Ожидается умеренный рост мировых цен на зерновые в результате увеличения их потребления на фоне сокращения запасов.

Внешние монетарные условия способствуют смягчению инфляционного фона. Продолжается политика центральных банков по снижению процентных ставок и расширение различных стимулирующих мер. Инфляция в странах - торговых партнерах на фоне замедления инфляции в России и сохранения умеренных темпов роста потребительских цен в странах ЕС оказывает дезинфляционное воздействие на внутренние цены в Казахстане.

Годовая инфляция прогнозируется внутри целевого коридора 4-6% в диапазоне 5,5-5,7% на конец 2019 года с замедлением к концу 2020 года до 5,0-5,5%. В I квартале 2020 года возможна реализация проинфляционных рисков краткосрочного характера и ускорение инфляции до уровня верхней границы целевого коридора. Это связано с повышением регулируемых тарифов на платные услуги населению, а также цен на отдельные виды продуктов питания.

В среднесрочной перспективе основными факторами, определяющими динамику инфляции в 2020 году, останутся продолжение фискального стимулирования экономики и разрыв выпуска, который оценивается Национальным банком положительным. Текущие денежно-кредитные условия оцениваются как слабо сдерживающие, что обусловлено необходимостью принятия упреждающих мер по ограничению влияния на инфляционные и курсовые ожидания расширяющегося дефицита текущего счета платежного баланса.

Как проинформировали в финрегуляторе, очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 февраля 2020 года в 15.00 по времени Нур-Султана.

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