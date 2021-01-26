Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1,0 процентный пункт, передает Kazakhstan Today.

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,00% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,00%", - проинформировали в пресс-службе Нацбанка.

В ведомстве разъяснили, что решение принято с целью возвращения инфляции в целевой коридор 4-6% в среднесрочном периоде и обусловлено смещением баланса рисков в сторону проинфляционных факторов.

Увеличилось внешнее и внутреннее инфляционное давление, возросли риски дальнейшего повышения цен на продовольствие, наблюдаются повышенные инфляционные ожидания. Также сохраняется неопределенность, связанная с коронавирусной инфекцией в стране и мире",- рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБРК по базовой ставке будет объявлено 9 марта.

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