Назарбаев обсудил расширение сотрудничества с исполнительным директором Royal Dutch Shell

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Назарбаев обсудил расширение сотрудничества с исполнительным директором Royal Dutch Shell06.06.2018
Экономика  16:37

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с главным исполнительным директором концерна Royal Dutch Shell Беном ван Берденом, передает Kazakhstan Today.

"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы расширения взаимного сотрудничества и развития стратегического партнерства", - сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, встреча состоялась по завершении пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.
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