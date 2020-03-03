Назначен председатель правления Аграрной кредитной корпорации

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Решением совета директоров председателем правления АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) - дочерней компании АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - избран Баглан Култаев, передает Kazakhstan Today.

Ранее он занимал должность управляющего директора - члена правления корпорации.

В соответствии с действующим законодательством и принципами корпоративного управления разграничены полномочия акционера, совета директоров и правления акционерного общества. В частности, прекращение полномочий председателя правления относится к компетенции совета директоров. Тем самым прекращение полномочий теперь уже бывшего председателя АКК Дарибаева Мурата было ранее запланированным мероприятием, которое было утверждено на очередном заседании", - сообщил пресс-секретарь "КазАгро" Дамир Аспан, отметив, что Мурат Дарибаев переходит на работу в холдинг.

Как сообщили в пресс-службе, в целях реформирования "КазАгро" утверждена программа трансформации холдинга. В рамках реализации данной задачи идет процесс принятия корпоративных и организационных решений.

Баглан Култаев родился 23 мая 1977 года в городе Жанатасе Жамбылской области. В 1998 году окончил Казахскую академию спорта и туризма Алматы, в 2001 году - Центрально-Азиатский университет Алматы, в 2018 году - Школу первоначальной подготовки при УВД Жамбылской области.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в ГУ "Защита прав женщин и детей от насилия при акимате Жамбылской области". Также работал в Институте повышения квалификации сотрудников органов юстиции государственных и иных организаций Республики Казахстан в Алматы.

В АО "АТФ Банк" работал на различных руководящих должностях - от ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела кредитной документации, начальника отдела залогового обеспечения, начальника отдела кредитной документации, регионального координатора департамента корпоративных продаж до директора филиала АО "АТФ Банк" в Астане.

В АО "Банк "ЦентрКредит" занимал пост советника председателя правления.

С сентября 2019 года - управляющий директор по администрированию и мониторингу АО "Аграрная кредитная корпорация".

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