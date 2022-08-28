О создании Евразийской перестраховочной компании для поддержки торговли в странах ЕАЭС рассказал Мишустин

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ЧОЛПОН-АТА. 26 АВГУСТА - Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решение учредить Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки внутренней и внешней торговли и стимулирования инвестиционного сотрудничества, сообщил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе глава российского кабмина Михаил Мишустин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Теперь появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это то, о чем мы договорились, подробно вчера обсудили, - Евразийская перестраховочная компания. Мы приняли соглашение о ее учреждении", - отметил глава российского кабинета министров, сообщает РИА Новости.
По словам Мишустина, организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками.
В планах - выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов", - добавил Мишустин.
По его словам, переход на расчеты в национальных валютах на пространстве ЕАЭС идет активно, и этот показатель достиг уже 75%.
Призываем коллег к скорейшему внедрению наших собственных международных финансово-расчетных механизмов", - добавил Мишустин.
Усиление интеграции на пространстве ЕАЭС значительно уменьшит зависимость стран "пятерки" от внешней, в том числе политической, конъюнктуры, убежден российский премьер.
Для этого, по его мнению, следует продолжить формирование единого транспортного пространства, в полной мере раскрыть транзитный потенциал объединения, развивать сотрудничество со странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
С учетом переориентации логистических цепочек и маршрутов выступаем за конструктивное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Важно задействовать имеющиеся наработки во взаимодействии с Китаем, с Египтом, с Индией, с Ираном, а также с региональными объединениями, такими как ШОС и АСЕАН", - добавил Мишустин.