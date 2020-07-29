Объем электронной торговли Казахстана в первом полугодии вырос в 1,5 раза

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Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - В первом полугодии объем электронной торговли в розничном товарообороте Казахстана вырос более чем в полтора раза. Об этом сообщили в ходе заседания правительства Республики Казахстан по вопросам развития электронной торговли, передает Kazakhstan Today.

Перед нами стоит задача по формированию эффективных мер, которые будут упрощать процедуры электронной торговли, предоставлять доступ к финансированию, увеличивать доверие к заключению сделок посредством сети Интернет, а также противодействовать киберпреступности", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин.

Глава правительства отметил, что к 2025 году в секторе электронной торговли прогнозируется создание свыше 300 тыс. новых рабочих мест и специальностей с учетом смежных отраслей.

Премьер-министр поручил Министерству торговли совместно с Министерством труда, Нацпалате предпринимателей "Атамекен" и крупными интернет-магазинами разработать специальную программу по обучению предпринимателей эффективному ведению онлайн-торговли, активно вовлекая молодежь, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В целях более эффективного развития торговой логистики министерствам торговли и цифрового развития поручено скоординировать планы по развитию сети фулфилмент-центров и создаваемой сейчас национальной товаропроводящей системы, совместно с Банком развития Казахстана проработать вопросы создания новых продуктов кредитования в онлайн-торговле.

Применение инновационных технологических решений требует принятия изменений и дополнений в законы", - сказал Мамин, поручив Министерству цифрового развития форсировать разработку соответствующего законопроекта и представить на рассмотрение правительства в текущем году.

Кроме того, Мамин поручил активизировать работу по запуску единой платформы приема жалоб и предложений потребителей в онлайн-торговле по принципу "одного окна", а также наладить эффективную обратную связь, а также дал поручение актуализировать Дорожную карту развития электронной торговли до 2023 года.

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