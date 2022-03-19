Объем финансирования для закупа социально значимых продтоваров будет доведен до 140 млрд тенге

Для недопущения необоснованного роста цен и спекуляции республиканскими и местными исполнительными органами проводятся постоянные проверки на предмет соблюдения торговой надбавки субъектами торговли. По вашему поручению было принято решение увеличить финансирование закупа в рамках оборотной схемы с 54,6 до 100 млрд тенге. С учетом стабилизационных фондов общий объем финансирования для закупа социально значимых продовольственных товаров будет доведен до 140 млрд тенге", - сказал в ходе заседания правительства вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Ерлан Баттаков.
По его словам, на сегодняшний день в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары принимаются меры на республиканском и региональном уровнях. В стране имеется 1,3 трлн тонн запасов продовольственных товаров, что является достаточным для обеспечения потребности населения.
Также в целях совершенствования инструментов стабилизации цен разрабатываются следующие подходы. Закуп продовольствия предлагается проводить в разрезе товаров по трем направлениям с увеличением объема закупа социально значимых продовольственных товаров.
- Товары долгосрочного хранения предлагается закупать в стабилизационные фонды как через прямой, так и через форвардный закуп.
- Закуп в рамках оборотной схемы будет проводиться на овощи, мясо, молочные продукты и подсолнечное масло.
- Для удешевления производства муки, хлеба и рожек предлагается закупать пшеницу через Продкорпорацию.