Кокшетау. 16 июля. Kazakhstan Today – Объем инвестиций в Акмолинскую область с начала года составил 125 млрд тенге, сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент агентства.

По данным Маржикпаева, объем привлеченных внешних инвестиций в область вырос в 1,8 раза и составив порядка 12 млрд тенге.

В ближайшие дни совместно с Палатой предпринимателей "Атамекен" и региональным представительством Kazakh Invest будет открыт Единый региональный "фронт-офис", что позволит переформатировать работу в данном направлении, а инвесторы и бизнесмены смогут получать весь комплекс необходимых услуг (в том числе государственных, финансовых, консультационных) в одном месте, по принципу "одного окна", - отметил Маржикпаев выступая на активе области по итогам расширенного заседания правительства в понедельник.

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