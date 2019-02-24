Объем "серого" рынка сократился в разы в результате запуска проектов маркировки товаров - Мамин

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Объем "серого" рынка сократился в разы в результате запуска проектов маркировки товаров. Об этом сегодня на форуме "Цифровая маркировка в ЕАЭС как основа прозрачной среды для бизнеса, государства и потребителей" сообщил первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

Как подчеркнул в своем выступлении Мамин, в результате запуска проектов маркировки, страны в разы сократили объем "серого" рынка, расширили доходную часть бюджета. Добросовестный бизнес возвращает недополучаемую из-за контрафакта выручку, наращивая продажи за счет покидающей рынок недобросовестной конкуренции.

"Борьба с оборотом нелицензированной продукции является практически незадействованным механизмом создания дополнительного пространства для развития отраслей экономики, сокращения издержек для отечественных производителей, наращивания базы для расширения доходной части государственного бюджета и повышения уровня благосостояния граждан", - отметил первый вице-премьер.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК со ссылкой на данные Международной торговой палаты, объем недосбора налогов с продаж, вызванного вытеснением легальных производителей, составляет почти $90 млрд в год, с непропорционально высокой долей в развивающихся странах.

"При этом технологическая оснащенность недобросовестных производителей и поставщиков совершенствуется, продукция ненадлежащего качества охватывает все ценовые сегменты на протяжении каждого этапа создания добавленной стоимости", - сказал Мамин.

В пресс-службе отметили, что повсеместное внедрение проектов в сфере маркировки и прослеживания товаров является одним из основных трендов в международной и внутренней торговле на протяжении последних 10 лет. Согласно проведенным международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group исследованиям, в следующие 10 лет перечень групп, подлежащих маркировке, достигнет 70-80% всех наименований товаров. Функционирующие в КНР, Бразилии, Турции, США и Европейском союзе проекты продемонстрировали свою успешность, уже позволив повысить собираемость налогов в затрагиваемых отраслях на 20-40%.

"Благодаря общим усилиям в рамках сотрудничества ЕАЭС, успешный тренд становится реальностью в наших странах", - сказал Мамин, отметив, что "в рамках ЕАЭС заложена необходимая правовая основа реализации данного направления, существуют успешные примеры реализации инициативы".

Запущенные процессы позитивно отразятся на экономике Казахстана. 1%-ное сокращение объема контрафакта приведет к высвобождению пространства для легального бизнеса только в розничной торговле объемом до $100 млн.

"У нас одна цель - увеличение товарооборота и создание легального рынка, сокращение теневой экономики, выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса в рамках Союза", - подчеркнул Мамин, заявив, что совместный комплексный подход будет иметь мультипликативный эффект для экономик стран ЕАЭС.

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