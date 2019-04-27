Объем торговли в рамках инициативы "Один пояс, один путь" уже составляет более $5 трлн

Пекин. 26 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия во Втором форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", сообщила пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Выступая на церемонии открытия, Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил благодарность председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину за традиционно теплое гостеприимство и приглашение на Форум.

Китайская мудрость гласит: "Хочешь стать богатым, построй дороги". Это в полной мере относится к истории Великого Шелкового пути, который мы сообща воссоздаем сегодня. Две тысячи лет назад благодаря смелости и предприимчивости людей Евразия уже была объединена в единую сеть дорог. Это был первый в истории человечества прообраз глобализации", - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что за последние тридцать лет было множество концепций возрождения Шелкового пути в Евразии, которые так и не были реализованы.

На мгновенье могло показаться, что будущий тренд развития человечества уже предопределен. Однако предложенная в 2013 году в Казахстане Китаем модель Шелкового пути стала не только жизнеспособной в современных геополитических условиях, но и успешной за эти прошедшие пять с половиной лет ее развития", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан с первых дней поддержал инициативу "Пояса и пути" и остановился на результатах, достигнутых по итогам первого Форума.

Мир явно уже сильно устал от конфликтных геополитических концепций и все более тяготеет к геоэкономике и совместному развитию. "Один пояс, один путь" олицетворяет гораздо большее, нежели просто комплекс новых возможностей для экономического сотрудничества. Инициатива отражает сильный исторический запрос от более 120 государств мира на безопасность, широкую торговлю и процветание", - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы подчеркнул, что, несмотря на политические противоречия, санкции и торговые войны, объем торговли в рамках инициативы растет и уже составляет более 5 триллионов долларов.

Нурсултан Назарбаев отметил, что инициатива "Один пояс, один путь" представила новую модель глобализации.

Исторический цикл вновь возвращает центр мировой гравитации на Восток. Мы видим, что сегодня Азия действительно стала регионом XXI века. 28% мирового ВВП уже сконцентрировано здесь и эта цифра будет только расти. Уже сейчас тренд истернизации предлагает новые ориентиры кооперации", - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы также указал на существующий потенциал сопряжения проекта Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза.

"Инициатива "Один пояс, один путь" смогла обойти вызовы географии и неравенства в развитии. Евразия вновь становится единой. Как и две тысячи лет назад в единую сеть сейчас связаны самые разные и отдаленные части нашего континента. За короткий период мы совместно смогли построить экономические коридоры, которые обошли сложные природные ландшафты и геополитические противоречия", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана отдельно остановился на результатах инфраструктурного развития и повышения транзитно-транспортного потенциала.

За последние десять лет Казахстан инвестировал в развитие инфраструктуры, транспортно-логистических активов и компетенции порядка 30 миллиардов долларов. Модернизированы или введены в эксплуатацию почти 3 тысячи километров национальных железных дорог и 12,5 тысячи километров автомагистралей. Реконструированы отечественные морские и воздушные гавани. В результате за короткий срок в стране был создан современный и конкурентоспособный транзитный хаб", - сказал Елбасы.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал о логистических проектах, осуществляемых при активном участии Казахстана.

С 2016 года успешно реализуется план по сопряжению программы "Нурлы жол" с Экономическим поясом Шелкового пути. Через Россию и Казахстан Европу с Китаем соединила высококлассная межконтинентальная автомагистраль Западная Европа – Западный Китай. Нашей страной построен логистический терминал в китайском порту Ляньюньгань. Набирает обороты введенная в строй железная дорога "Казахстан –Туркменистан – Иран – Персидский залив". Казахстанские порты Актау и Курык обслуживают возрастающие объемы перевалки грузов из Китая на Южный Кавказ, Турцию и далее в Европу", - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы подчеркнул, что посредством строительства "Одного пояса, одного пути" председатель КНР Си Цзиньпин призывает к совместному построению сообщества единой судьбы человечества.

Новое мышление в мировой политике созвучно с моей идеей G-Global, которая призвана консолидировать интересы всех стран", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение выступления Елбасы поздравил весь китайский народ с 70-летием Китайской Народной Республики, пожелав успехов в достижении целей государственного развития.

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