Общий рынок электроэнергии создадут в ЕАЭС

Цель протокола - создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС путём интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России при соблюдении баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии. Формирование общего электроэнергетического рынка будет проводиться поэтапно с учетом приоритетного обеспечения электрической энергией внутренних потребителей государств-членов ЕАЭС.
Как подчеркнул председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, с принятием законопроекта создается правовая основа для интеграции в единую крупную энергосистему.
Формированию межстрановой структуры передачи электроэнергии способствует наличие мощностей, базовой инфраструктуры, а также технические стандарты, общие для электроэнергетических систем государств ЕАЭС.
При этом Нигматулин акцентировал внимание разработчиков законопроекта, Министерство энергетики, на важность создания правил взаимоотношений участников общего рынка, рассказали в пресс-службе мажилиса.
Во-первых, важно, чтобы у министерства было адекватное видение долгосрочного развития данного сектора. Особенно это важно в условиях интеграционных процессов. Во-вторых, важна позиция наших переговорщиков. Она должна быть прагматичной, взвешенной и должна быть в интересах Казахстана" - подчеркнул он, обращаясь к министру энергетики Болату Акчулакову.
Он также отметил, что при создании общего энергетического рынка ЕАЭС важно, чтобы учитывались особенности и приоритеты казахстанского топливно-энергетического комплекса.
На первом месте для нас должна быть энергетическая безопасность страны, которая является одним из важнейших факторов безопасности государства в целом", - пояснил председатель мажилиса.
При этом, подчеркнул Нигматулин, вопросы энергобезопасности страны требуют и развития собственных энергомощностей. В связи с этим необходимо провести полный технический аудит энергоисточников, разработать четкий план действий модернизации основных генерирующих мощностей в стране, которые эксплуатируются 40-50 и более лет, а более трети основного оборудования исчерпали свой ресурс.