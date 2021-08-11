Обзор ЕАБР: Экономика Казахстана активно восстанавливается

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Экономика Казахстана во II квартале активно восстанавливалась, несмотря на периодическое ухудшение эпидемиологической ситуации, следует из макроэкономического обзора Евразийского банка развития, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рост экономики Казахстана продолжился, говорится в обзоре.

ВВП РК в январе - июне 2021 года вырос на 2,2% (1,6% в январе - мае 2021 года). Экономика активно восстанавливалась, несмотря на периодическое ухудшение эпидемиологической ситуации. Индекс деловой активности, рассчитываемый Нацбанком РК, указывает на то, что наиболее сильная динамика роста отмечена в секторе услуг и в меньшей степени в промышленности. Повысился оптимизм предприятий в отношении бизнес-условий на следующие шесть месяцев", - говорится в отчете.

Согласно прогнозам ЕАБР, ВВП Казахстана в 2021 году увеличится на 4%.

Отмечается, что меры государственной поддержки обеспечили устойчивое восстановление экономики.

Ключевым драйвером роста в первом полугодии оставался строительный сектор (+11,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года), стимулируемый правительственными программами по расширению жилищного фонда. Льготные кредиты, выдаваемые в рамках реализации "Дорожной карты бизнеса", "Экономики простых вещей", "Енбек", оказали поддержку малому и среднему бизнесу", - поясняют аналитики.

В других секторах экономики отмечено ускорение роста на предприятиях связи и розничной торговли. Масштабы падения в транспортной отрасли снизились.

Стабильной динамике роста в сельскохозяйственном производстве угрожают засуха и маловодье, имевшие место в мае - июле 2021 года. Они могут существенно ухудшить результаты производства в животноводстве и растениеводстве по итогам года", - считают специалисты.

Между тем промышленное производство в январе - июне увеличилось на 1,5%. Спад в горнодобывающей отрасли уменьшается второй месяц подряд в условиях наращивания объемов добычи нефти. Динамика роста в энергосекторе и водоснабжении также отражает восстановление деловой активности в стране.

В ЕАБР также отмечают, что в стране восстанавливается инвестиционная активность.

Капитальные вложения в январе - июне 2021 года снизились на 1,8% после сокращения на 5,6% в январе - мае 2021 года. Ключевым драйвером улучшения динамики инвестиций выступила обрабатывающая отрасль, где объем капиталовложений за год увеличился в 1,8 раза", -уточнили аналитики.

При этом сдерживающее влияние оказывает горнодобывающая промышленность, на долю которой пришлась почти треть инвестиций.

Здесь за год объем вложений снизился на 31,6%. Преобладающими источниками инвестиций остаются собственные средства предприятий.

В обзоре подчеркивается, что чистый приток прямых иностранных инвестиций в I квартале 2021 года снизился более чем в пять раз по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года.

Более низкая экономическая активность в I квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2020 года и высокая степень неопределенности оказали негативное влияние на динамику прямых иностранных инвестиций", - отметили в ЕАБР.

Сокращение отмечено по большинству секторов экономики, кроме предприятий по производству пищевых продуктов, транспортных средств и водоснабжения.

По нашей оценке, восстановление положительной динамики будет во многом зависеть от развития эпидемиологической ситуации", - считают эксперты.

Тем временем потребительская инфляция в Казахстане в июне - июле ускорилась до 7,9% и 8,4%, соответственно, с 7,2% в мае 2021 года. По мнению аналитиков банка, ускорение было ожидаемо вследствие действия эффекта низкой базы предыдущего года, роста мировых цен на продовольствие в мае, а также реализации отложенного потребительского спроса.

Новый проинфляционный фактор, возникший в июне, - ограниченное предложение корнеплодов, по оценке ЕАБР, является временным.

Наше видение в отношении инфляции остается прежним: в летне-осенние месяцы показатель будет оставаться на повышенных уровнях, а в начале зимы начнет замедляться", - поделились в банке.

Сокращение денежно-кредитных стимулов обусловлено необходимостью предотвратить инфляционные риски. Ускорение инфляции в июне вызвано как действием краткосрочных факторов (дисбалансы на рынке сельхозпродукции, повышение тарифов), так и быстрым восстановлением внутреннего потребительского спроса на фоне стимулирующей налогово-бюджетной политики и стремительного восстановления экономической активности. Мы по-прежнему полагаем, что инфляционное давление со стороны мировых рынков продовольствия ослабнет во второй половине года, что обусловит замедление динамики годовой инфляции", - прогнозируют специалисты.

В ЕАБР также добавили, что дефицит государственного бюджета РК по итогам шести месяцев 2021 года составил 1,1 трлн тенге (0,8 трлн тенге годом ранее).

Объем налоговых доходов увеличился почти на треть по сравнению с шестью месяцами предыдущего года, а трансферты снизились на 32,3%. В целом рост доходов государственного бюджета составил 2,5%. Увеличение расходной части на 12,4% определялось повышением заработной платы учителям на 25%, а также ростом ассигнований на социальную помощь и обеспечение и отчислений на обслуживание долга", - добавили эксперты.

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