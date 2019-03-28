Около 30 инвестпроектов с участием иностранного капитала введены в Казахстане за прошлый год

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - При поддержке АО "НК "Kazakh Invest" в 2018 году в Казахстане введены в эксплуатацию 27 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала на $3,1 млрд. Это позволило создать 6 тыс. рабочих мест, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в системе мониторинга АО "НК "Kazakh Invest" находятся 157 проектов с участием иностранных инвесторов из 26 стран на общую сумму около $40 млрд. Их реализация сможет создать порядка 45 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В разрезе регионов наибольшее количество проектов приходится на Алматинскую область - 27 проектов на $4,1 млрд. В первую пятерку также входят Карагандинская область - 15 проектов на $2,1 млрд; Нур-Султан - 12 проектов на $4,1 млрд; Костанайская область - 12 проектов на $2,2 млрд и Актюбинская область - 10 проектов на $1 млрд.

По информации МИД, ведется отдельный перечень инвесторов, с которыми начаты переговоры по 180 проектам. В 2019 году дополнительно планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 27 проектов и привлечь порядка 100 новых инвесторов.

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