Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала, с чем связано ослабление тенге на этой неделе, передает Kazakhstan Today.

Ослабление тенге напрямую связано с падением цены на нефть – нашего основного экспортного товара. С начала сентября на фоне беспокойства инвесторов относительно восстановления спроса на углеводороды котировки нефти падали. На фоне этого валюты развивающихся рынков и сырьевых экономик испытывают давление. Впервые с 15 июня цена на нефть ушла ниже $40, достигнув 8 сентября, уже после закрытия нашего локального рынка, отметки в $39,4. Курс тенге в ходе биржевых торгов 9 сентября ослаб до уровня 426,50, или на 0,6% от уровня закрытия предыдущего дня. Однако нужно отметить, что уже вчера вечером мы наблюдали отскок как по нефтяным котировкам, так и некоторое восстановление на фондовых рынках", - сказала Алия Молдабекова.

Представитель Нацбанка также рассказал о перспективах развития ситуации на мировых финансовых рынках и как это будет отражаться на тенге.

С начала сентября мы наблюдаем, как рост рынка акций сменился вначале распродажей акций технологического сектора, а потом и падением фондовых индексов в целом. На фоне сообщений о приостановке испытаний вакцины AstraZeneca от COVID-19 наблюдается снижение риск-аппетита инвесторов. В середине сентября состоится заседание комитета по открытым рынкам ФРС. Ранее ФРС США просигнализировала о том, что ставки будут удерживаться на низком уровне еще продолжительное время. Несмотря на то, что приток ликвидности в результате беспрецедентных мер центральных банков, продолжает поддерживать активы, рынки готовятся к росту нестабильности осенью из-за продолжающейся пандемии коронавируса и ее последствий, а также выборов президента США в ноябре", - сказала Алия Молдабекова.

Она также отметила отрицательную динамику российского рубля, который остается под влиянием геополитических рисков. С учетом большой вероятности, что текущая ставка ЦБ РФ достигла своего "терминального" значения, а также переменный успех при размещении ОФЗ на аукционах по финансированию бюджета, риски дальнейшего ослабления рубля сохраняются.

Цена на нефть, являющаяся основным фундаментальным фактором для тенге, оказалась под давлением с начала сентября. Падение с начала текущего месяца составило более чем 11%. Основным негативным фактором является неуверенность инвесторов в скором восстановлении спроса на углеводороды. К этому добавилась новость о ценовых корректировках на нефть со стороны Saudi Aramco. Компания заявила о снижении цены для покупателей из Азии и США в октябре. Сохраняющаяся волатильность цен на нефть остается главным фактором риска для национальной валюты. С другой стороны, после снятия локдауна динамика мирового потребления нефти продолжает постепенно восстанавливаться. Ключевыми факторами для цены на нефть будут дальнейшее развитие ситуации с COVID-19 и политика стран-членов ОПЕК+. Национальный банк продолжает мониторить события на внешних и внутреннем рынках, и в случае развития экстремальных ситуаций, готов использовать весь спектр доступных инструментов для обеспечения финансовой стабильности", - заключила она.

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