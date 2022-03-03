Отмечаются факты задержки казахстанских грузов, следующих транзитом через РФ в ЕС

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НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В связи с обострением ситуации между странами Европейского союза и Российской Федерацией имеются проблемы по международным перевозкам казахстанских грузов. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, какие меры принимаются для решения возникающих вопросов по грузоперевозкам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО "НК "КТЖ" принимаются меры по решению возникающих вопросов, в том числе по трудностям при транспортировке грузов через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска судами РФ, от которых отказались принимать грузы перегрузочные транзитные порты Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга", - сообщили в ведомстве .

В частности, по грузам, находящимся на территории России, МИИР РК прорабатывается возможность их переориентации на латвийские порты Риги и Венстпилса. По данному вопросу планируется проведение совещания с министерством транспорта Латвии и администрациями латвийских морских портов.

Также в качестве альтернативы казахстанским экспортерам предложено использование маршрута через казахстанские порты Актау и Курык и далее по ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Сообщается, что на сегодняшний день в рамках ТМТМ налажено регулярное контейнерное сообщение между портами Актау и Баку и паромное сообщение Курык - Баку.

Наряду с этим в целях обеспечения бесперебойного функционирования ТМТМ Мининдустрии и инфраструктурного развития РК запланирована встреча в Баку с компетентными органами и транспортными организациями Азербайжана, Грузии и Турции.

В Москве АО "НК "КТЖ" проводятся переговоры с РЖД по вопросам логистики перевозок казахстанских грузов.

По данным МИИР, открыта горячая линия по вопросам грузовых железнодорожных перевозок при АО "НК "КТЖ", в том числе:

- в части приема заявок на переадресовку грузов и консультации (изменения станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т. д.). Ответственный от ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - С. Абжалеев, телефон: 60-31-33;

- консультирование по вопросам, связанным с таможенной деятельностью от АО "НК "КТЖ" (Г. Хайрулина, телефон: 60-30-19).



