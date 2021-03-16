Отменен запрет на экспорт всех грузов в направлении станции Достык

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Запрет на экспорт всех грузов в направлении станции Достык отменен, передает Kazakhstan Today.

С 15 марта завершается срок действия запрета в направлении станции Достык далее КНР на экспорт всех грузов. Грузоотправители могут начать отгрузку в экспортном направлении при наличии согласованного с КНР Плана перевозок", - сообщили в ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".

Как отметили в компании, в данный момент продолжает действовать запрет на перевозку в направлении станции Достык до 31 марта - транзит грузов, до 20 марта - всех зерновых грузов в крытых вагонах и зерновозах.

Напомним, что временные ограничения введены по просьбе отраслевых ассоциаций и грузоотправителей.

Данный вопрос был обсуждён с грузоотправителями, экспортерами на площадках НПП РК "Атамекен", Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК).

Грузоотправители отнеслись к введенным ограничениям с пониманием. Никаких жалоб со стороны отправителей не было, наоборот, вошли в положение и изменили путь доставки груза. К примеру, крупная компания - экспортер железорудного концентрата в КНР - "ССГПО", годовой объем перевозок которой составляет 6 млн тонн (80% груза отправляется в направлении Достык - Алашанькоу), на период запрета с 1 по 15 марта переориентировала грузопоток через станции Алтынколь - Хоргос", - отметил первый заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов.

ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" открыто к диалогу с грузоотправителями, принимаются все возможные меры по передаче груза в КНР, добавили в компании.

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