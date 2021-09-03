Отменить мораторий на проверки бизнеса предлагает Минфин

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НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства сообщил, что ведомство рассматривает возможности отмены моратория на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Введенный с 2020 года трехлетний мораторий на проверки снизил кассовую дисциплину. Недобросовестные предприниматели восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов. В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки субъектов микро- и малого бизнеса", - сказал глава Минфина.

В ходе выступления Жамаубаев также рассказал, что совместно с заинтересованными государственными органами реализуется План мероприятий по противодействию теневой экономике по всем сферам и отраслям экономики.

Кроме того, проводятся масштабные мероприятия по снятию излишних барьеров и противодействию нелегальному торговому обороту на границах государства.

Нами планируется реализовать Национальную систему прослеживаемости товаров в полноценном режиме. Начата модернизация 9 авто- и 1 железнодорожного пунктов пропуска", - проинформировал спикер.

С учетом международного опыта министерством начат проект по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, основанный на дистанционном взаимодействии. Также проводится комплексная работа по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики.

В рамках электронного обмена сведениями с ОЭСР и Национальным банком, мы подписали многостороннюю конвенцию. С этого года начнем обмен информацией по финансовым счетам наших граждан более чем в 100 юрисдикциях", - отметил Жамаубаев.

Также, по словам министра, усилен контроль за своевременным исполнением Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. Для этого выработаны подходы к реализации объектов, согласно которым 50% объектов должно быть выставлено в текущем году, 30% - году и по 10% - в 2023 и 2024 годах.

Вместе с тем разработаны и внесены в Реестр госимущества Дорожные карты реализации по каждому объекту Комплексного плана. В свою очередь, в целях усиления ответственности за реализацию плана приватизации, при оценке деятельности акиматов, национальных управляющих холдингов и компаний, предлагается учитывать его исполнение. Предлагаемые меры позволят к концу 2025 года сократить долю участия государства в экономике до 14% к ВВП.

Наряду с этим предлагается нормативно предусмотреть ответственность первых руководителей компаний квазигосударственного сектора. Ответственность будет предусмотрена за недостижение стратегических показателей в планах развития, в том числе за допущение убытков компаний квазигоссектора", - добавил министр финансов.

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