Отменить НДС при покупке золота ювелирными предприятиями предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Доля теневого оборота в ювелирной отрасли Казахстана доходит до 90%, включая не только сами изделия, но и связанный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Об этом рассказала депутат мажилиса Дания Еспаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказала мажилисмен, официально за 2017-2018 годы в Казахстан импортировано ювелирных изделий на сумму 81,5 млн долларов США, однако по данным турецкой Ассоциации импортеров ювелирных изделий, только из Турции и только в 2017 году в Казахстан поставлено изделий на 267 млн долларов США.

В 2018 году из Турции официально ввезено "ювелирки" на 380 тыс. долларов США, а по данным экспертов - более чем на 40 млн долларов. То есть только по оборотам с Турцией занижение за эти годы составляет более 100 раз", - заявила депутат.

Еспаева отметила, что увеличению теневого рынка способствует и контрафактное производство ювелирных изделий в самом Казахстане. Так, согласно сведениям Лиги ювелиров, такими цехами производятся более 1 тонны ювелирных изделий в месяц, на которые ставятся поддельные клейма российских и других производителей. И только 1-2% изделий производятся добросовестными, легитимными предпринимателями.

О масштабах теневого рынка можно судить по фактическому объему ювелирной продукции. Только на рынках трех крупных городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента работают более трех тысяч точек продажи ювелирных изделий. Оценочный объем продаж по ним составляет порядка до 780 килограммов в месяц на сумму около 32 млн долларов США. И это без учета оборотов всех остальных регионов Казахстана", - заявила депутат.

По оценке Лиги ювелиров, весь казахстанский ювелирный рынок составляет порядка 300 млрд тенге в год.

Поступления налогов от этого сектора экономики учитываются вместе с продажей часов и бижутерии, что затрудняет оценку его роли. Но даже вместе с часами и бижутерией, доходы бюджета от оборота ювелирных изделий в 2019 году составили 3,1 млрд тенге, то есть всего лишь на уровне 1%. Все эти факты говорят о полном отсутствии контроля за оборотом изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в Казахстане", - убеждена Еспаева.

Она подчеркнула, что теневой рынок не только представляет упущенные доходы государства, но и создаёт недобросовестную конкуренцию для легальных ювелирных предприятий.

Под этим давлением многие из них также начинают рассматривать возможности перехода в "серый" оборот", - констатирует мажилисмен.

Одна из причин теневого рынка ювелирных изделий, по словам депутата, - введение с 2018 года НДС на приобретение аффинированного золота. Она отмечает, что эта мера не только не увеличила налогооблагаемую базу, но и повлекла сокращение легального оборота и переход к теневому обороту драгметалла. Согласно информации, в 2017 году ювелиры приобрели у ТОО "Тау Кен Алтын" 30 килограммов золота, то в 2020 году казахстанскими ювелирами приобретено всего 12,5 килограмма.

Сегодня основная часть ювелирных изделий, произведенных в Казахстане, изготовлена из золота, приобретенного в ломбардах или на "черном" рынке, без НДС. Только при таком условии они остаются конкурентоспособными по сравнению с импортными изделиями", - считает спикер.

Депутат рассказала, что во всех странах, где развито ювелирное производство, отсутствует НДС на покупку золота, им облагается только производство изделий и их продажа, что "положительно сказывается на росте производства и сокращении теневого рынка".

Та же Турция при отсутствии собственных месторождений драгметаллов занимает второе место в мире по производству изделий из них, экспортировав в 2018 году ювелирных изделий на 4,5 млрд долларов США. Аналогичное освобождение от НДС при продаже золота в металле ювелирным предприятиям введено в Узбекистане", - приводит примеры Еспаева.

В нашей стране, отметила она, такая мера была признана нецелесообразной после пилотного проекта и отменена.

В результате сложилась нынешняя ситуация, с которой мы считаем необходимым бороться не только запретительными мерами и арестами, но и экономическими стимулами", - утверждает спикер.

Для решения вышеназванных проблем депутат предлагает следующие меры:

1) рассмотреть вопрос об отмене НДС при покупке аффинированного золота ювелирными предприятиями для переработки в изделия;

2) в целях определения объема рынка ювелирных изделий выделить ОКЭД "производство и реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней" в отдельную позицию;

3) в рамках противодействия теневому обороту и контрабанде, наделить Пробирную палату компетенцией проверки легальности происхождения представленных на пробирование ювелирных изделий и сырья (драгоценных металлов и драгоценных камней), использованных при их изготовлении.