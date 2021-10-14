Отменить НДС при покупке золота ювелирными предприятиями предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Доля теневого оборота в ювелирной отрасли Казахстана доходит до 90%, включая не только сами изделия, но и связанный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Об этом рассказала депутат мажилиса Дания Еспаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказала мажилисмен, официально за 2017-2018 годы в Казахстан импортировано ювелирных изделий на сумму 81,5 млн долларов США, однако по данным турецкой Ассоциации импортеров ювелирных изделий, только из Турции и только в 2017 году в Казахстан поставлено изделий на 267 млн долларов США.
В 2018 году из Турции официально ввезено "ювелирки" на 380 тыс. долларов США, а по данным экспертов - более чем на 40 млн долларов. То есть только по оборотам с Турцией занижение за эти годы составляет более 100 раз", - заявила депутат.
Еспаева отметила, что увеличению теневого рынка способствует и контрафактное производство ювелирных изделий в самом Казахстане. Так, согласно сведениям Лиги ювелиров, такими цехами производятся более 1 тонны ювелирных изделий в месяц, на которые ставятся поддельные клейма российских и других производителей. И только 1-2% изделий производятся добросовестными, легитимными предпринимателями.
О масштабах теневого рынка можно судить по фактическому объему ювелирной продукции. Только на рынках трех крупных городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента работают более трех тысяч точек продажи ювелирных изделий. Оценочный объем продаж по ним составляет порядка до 780 килограммов в месяц на сумму около 32 млн долларов США. И это без учета оборотов всех остальных регионов Казахстана", - заявила депутат.
По оценке Лиги ювелиров, весь казахстанский ювелирный рынок составляет порядка 300 млрд тенге в год.
Поступления налогов от этого сектора экономики учитываются вместе с продажей часов и бижутерии, что затрудняет оценку его роли. Но даже вместе с часами и бижутерией, доходы бюджета от оборота ювелирных изделий в 2019 году составили 3,1 млрд тенге, то есть всего лишь на уровне 1%. Все эти факты говорят о полном отсутствии контроля за оборотом изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в Казахстане", - убеждена Еспаева.
Она подчеркнула, что теневой рынок не только представляет упущенные доходы государства, но и создаёт недобросовестную конкуренцию для легальных ювелирных предприятий.
Под этим давлением многие из них также начинают рассматривать возможности перехода в "серый" оборот", - констатирует мажилисмен.
Одна из причин теневого рынка ювелирных изделий, по словам депутата, - введение с 2018 года НДС на приобретение аффинированного золота. Она отмечает, что эта мера не только не увеличила налогооблагаемую базу, но и повлекла сокращение легального оборота и переход к теневому обороту драгметалла. Согласно информации, в 2017 году ювелиры приобрели у ТОО "Тау Кен Алтын" 30 килограммов золота, то в 2020 году казахстанскими ювелирами приобретено всего 12,5 килограмма.
Сегодня основная часть ювелирных изделий, произведенных в Казахстане, изготовлена из золота, приобретенного в ломбардах или на "черном" рынке, без НДС. Только при таком условии они остаются конкурентоспособными по сравнению с импортными изделиями", - считает спикер.
Депутат рассказала, что во всех странах, где развито ювелирное производство, отсутствует НДС на покупку золота, им облагается только производство изделий и их продажа, что "положительно сказывается на росте производства и сокращении теневого рынка".
Та же Турция при отсутствии собственных месторождений драгметаллов занимает второе место в мире по производству изделий из них, экспортировав в 2018 году ювелирных изделий на 4,5 млрд долларов США. Аналогичное освобождение от НДС при продаже золота в металле ювелирным предприятиям введено в Узбекистане", - приводит примеры Еспаева.
В нашей стране, отметила она, такая мера была признана нецелесообразной после пилотного проекта и отменена.
В результате сложилась нынешняя ситуация, с которой мы считаем необходимым бороться не только запретительными мерами и арестами, но и экономическими стимулами", - утверждает спикер.
Для решения вышеназванных проблем депутат предлагает следующие меры:
1) рассмотреть вопрос об отмене НДС при покупке аффинированного золота ювелирными предприятиями для переработки в изделия;
2) в целях определения объема рынка ювелирных изделий выделить ОКЭД "производство и реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней" в отдельную позицию;
3) в рамках противодействия теневому обороту и контрабанде, наделить Пробирную палату компетенцией проверки легальности происхождения представленных на пробирование ювелирных изделий и сырья (драгоценных металлов и драгоценных камней), использованных при их изготовлении.
Объем взаимной торговли ЕАЭС за восемь месяцев вырос на 31%
14.10.2021, 11:01 6643
МОСКВА. 14 ОКТЯБРЯ - Объем взаимной торговли товарами в Евразийском экономическом союзе за январь - август текущего года составил 45 млрд долларов США. Это более чем на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уровень аналогичного доковидного периода 2019 года превышен на 14,6%. Доля взаимной торговли в общем обороте торговли ЕАЭС составила 14,6%", - рассказала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.
Она отметила, что рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах ЕАЭС, наибольший - в Казахстане (на 38%) и России (почти на 34%). Поставки на рынок Союза из Армении увеличились почти на 31%, из Кыргызстана - на 30%, из Беларуси - почти на 22,5%.
Более чем на 40% сократились инвестиции в сферу госуправления и обороны
14.10.2021, 09:54 18523
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - За январь-август 2021 года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения составили 26,9 млрд тенге - на 40,6% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальное сокращение объемов капвложений в секторе составило 42,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации аналитиков Finprom.kz, в аналогичном периоде 2020 года инвестиции в отрасли составляли 45,2 млрд тенге, рост - в 2,4 раза за год.
Согласно анализу, в региональном разрезе наибольший объем инвестиций в секторе пришелся на Атыраускую область: 5,1 млрд тенге, плюс 55,4% за год. На второй и третьей строчке расположились Нур-Султан (4,6 млрд тенге) и Туркестанская область (4,3 млрд тенге). На ТОП-3 регионов пришлось 52,2% всего объема инвестированных средств.
Наибольший рост инвестиций наблюдается в Северо-Казахстанкой области (сразу в 97 раз за год - до 748,2 млн тенге). Наибольшее сокращение - в Западно-Казахстанкой области (на 85,8% за год - до 138,5 млн тенге).
Основная часть вложений в текущем году была обеспечена за счет местных бюджетов: 19,4 млрд тенге - на 40,8% меньше, чем годом ранее. Еще 6,4 млрд тенге инвестиций в сектор направлено из республиканского бюджета (минус 43,8% за год). Собственные средстваи составили 1,1 млрд тенге.
Казахстан может стать крупнейшим производителем "зеленого" водорода в мире
13.10.2021, 19:33 65800
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Производство "зеленого" водорода намерены наладить немецкие инвесторы в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дорожная карта реализации проекта была подписана в ходе встречи с президентом немецкой компании "SVEVIND" Вольфгангом Кроппом, организованной в рамках визита казахстанской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым в Швецию.
Деятельность компании "SVEVIND" направлена на долгосрочное инвестирование собственных и привлекаемых ресурсов, в рамках дальнейшего развития низкоуглеродной энергетики в Республике Казахстан посредством масштабного производства "зеленого" водорода с целью дальнейшего экспорта в страны ЕС, сообщили в национальной компании "Kazakh Invest".
В планах инвестора построить ветровые и солнечные электростанции мощностью на 30 ГВт и за счет этих ресурсов производить до 2 млн т водорода в год.
Наша компания стремится объединить выдающиеся природные ресурсы Казахстана в разработке проектов по обеспечению Казахстана и Евразии экологически чистой, устойчивой энергией. Реализация проекта выведет Казахстан в число мировых лидеров в области возобновляемых источников энергии. Мы очень рады сделать следующий шаг в развитии проекта и благодарны правительству Казахстана за оказываемую поддержку", - отметил президент "SVEVIND" Вольфганг Кропп.
Водородная энергетика является одной из самых перспективных отраслей, которые могут в будущем вытеснить все традиционные методы добычи энергии. В настоящее время у нас есть доступ ко всем необходимым ресурсам, как ветер, солнце, вода, земля и ноу-хау от стратегического инвестора, компании "SVEVIND". Впереди нас ждут интересные, масштабные и сложные проекты", - добавил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров в ходе встречи с главой компании "SVEVIND".
В рамках визита также был произведен автомобильный объезд действующего проекта компании в Швеции и самого крупного ветропарка в Европе "Markbygden 1101".
В июне текущего года компания "SVEVIND" подписала меморандум о взаимопонимании с АО "НК "KAZAKH INVEST". В рамках документа инвесторам со стороны нацкомпании и соответствующих госорганов будет оказана полная поддержка и всестороннее содействие в реализации проекта на всех этапах - от получения разрешительной документации до ввода в эксплуатацию.
SVEVIND" немецкая компания с многолетним опытом крупномасштабных проектов возобновляемых источников энергии. Будучи полностью частной компанией и имея солидный опыт финансирования проектов ВИЭ, компания реализовала крупнейший в Европе проект наземного ветрогенерирующего комплекса - кластер ветропарков "Markbygden 1101" в Швеции мощностью более 4 ГВт. С многолетним опытом и знаниями рынка в сфере ВИЭ, компания уверенно конкурирует на рынке и представлена на рынках Швеции, Финляндии и Германии.