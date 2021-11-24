Пенсионные накопления казахстанцев на 1 ноября превысили 13,2 трлн тенге

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НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - На 1 ноября 2021 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму более 13,2 триллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За год, с 1 января по 1 ноября 2021 года сумма пенсионных накоплений казахстанцев увеличилась на 613,5 млрд тенге, или на 5%, а с января 2021 года - на 3%.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,9 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев составил 5%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 355,7 млрд тенге (рост 16%). Сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) - порядка 1,7 млрд тенге", - рассказали в пресс-службе ЕНПФ.

По данным ведомства, за десять месяцев 2021 года вкладчики ЕНПФ внесли больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 ноября 2021 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме порядка 1,1 трлн тенге. Это превысило показатель за аналогичный период 2020 года на 203,5 млрд тенге, или 23%. Из общего объема взносов 95,7% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ - 1,02 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев 24%). По ОППВ поступило 45,7 млрд тенге (рост 17%), по ДПВ было перечислено 567 млн тенге (рост 39%).

Помимо взносов самих вкладчиков значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 ноября 2021 года превысил 1,2 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 105,6 млрд тенге, или 10%. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 9,93% (при инфляции в 7%). При этом доходность за последние 12 месяцев составила 10,9% (при инфляции за этот же период в 8,9%).

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 ноября 2021 года составило 11,7 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - 10 910 003 единиц. Далее идут счета, сформированные за счет ОППВ - 536 752 единиц, количество счетов за счет ДПВ в ЕНПФ сейчас 56 487 единиц.

С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил 2,2 трлн тенге. Большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) - 2,0 трлн тенге. Выплаты по возрасту - 78,7 млрд тенге. Далее следуют: переводы в страховые организации - порядка 50,8 млрд тенге; выплаты по наследству - 47,7 млрд; в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 33,0 млрд; на погребение - 4,5 млрд; выплаты по инвалидности - 1,8 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 28 472 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 673 643 тенге", - добавили в ЕНПФ.