Перевозки по коридору Китай - Азия - Европа за месяц увеличились на 218%

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - На 218% увеличились перевозки по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это связано с переориентацией логистики с традиционных маршрутов через Россию", - сообщает телеканал Atameken Business .

Как говорится в сюжете телеканала, ТМТМ в этом году прогнозирует рост перевалки грузов в 3 раза. Для казахстанских экспортеров это серьезная альтернатива выйти на новые мировые рынки, считают эксперты.

Казахстанские производители уже серьезно присматриваются к потенциалу морских портов в Актау. Планируются к отгрузке железная руда, коксующийся уголь, металл и желтый фосфор. Коропорация "Казахмыс" уже заявила о намерении ежемесячно экспортировать через морские ворота до 10 тысяч тонн меди", - сообщает телеканал.

По его информации, если в начале года загруженность морских портов по маршруту ТМТМ составляла менее 20%, то сейчас объемы растут ежедневно. Руководство портов даже разрабатывает новые маршруты для экспорта через Иран в Индию, Шри-Ланку, Индонезию и Бангладеш. При этом они признают, что справиться с грузопотоком сложно из-за инфраструктурных ограничений.

По мнению президента Актауского международного порта Абая Турикпенбаева, Казахстану нужно развивать свой флот и увеличивать количество грузовых кораблей.

Когда мы задействуем принцип "свой груз - свой порт - свой морской перевозчик", это даст гораздо больше доходов для нашей страны", - заявил Турикпенбаев.

С начала года перевозки по комбинированному маршруту через весь Казахстан увеличились в 2 раза. Представители стран - участниц ТМТМ признают колоссальную нагрузку. Сейчас они в срочном порядке рассматривают вопрос о развитии инфраструктуры, которая позволит создать новые рабочие места и увеличит налоговые поступления. По их мнению, это даст дополнительный импульс для развития экономики.





Напомним, транзит контейнеров через Казахстан за последние 10 месяцев вырос на 25%.



