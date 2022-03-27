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Перевозки по коридору Китай - Азия - Европа за месяц увеличились на 218%

26.03.2022, 15:33 11326
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - На 218% увеличились перевозки по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это связано с переориентацией логистики с традиционных маршрутов через Россию", - сообщает телеканал Atameken Business.

 
Как говорится в сюжете телеканала, ТМТМ в этом году прогнозирует рост перевалки грузов в 3 раза. Для казахстанских экспортеров это серьезная альтернатива выйти на новые мировые рынки, считают эксперты. 
 
 

Казахстанские производители уже серьезно присматриваются к потенциалу морских портов в Актау. Планируются к отгрузке железная руда, коксующийся уголь, металл и желтый фосфор. Коропорация "Казахмыс" уже заявила о намерении ежемесячно экспортировать через морские ворота до 10 тысяч тонн меди", - сообщает телеканал.

 
По его информации, если в начале года загруженность морских портов по маршруту ТМТМ составляла менее 20%, то сейчас объемы растут ежедневно. Руководство портов даже разрабатывает новые маршруты для экспорта через Иран в Индию, Шри-Ланку, Индонезию и Бангладеш. При этом они признают, что справиться с грузопотоком сложно из-за инфраструктурных ограничений.
 
По мнению президента Актауского международного порта Абая Турикпенбаева, Казахстану нужно развивать свой флот и увеличивать количество грузовых кораблей.
 

Когда мы задействуем принцип "свой груз - свой порт - свой морской перевозчик", это даст гораздо больше доходов для нашей страны", - заявил Турикпенбаев. 

 
С начала года перевозки по комбинированному маршруту через весь Казахстан увеличились в 2 раза. Представители стран - участниц ТМТМ признают колоссальную нагрузку. Сейчас они в срочном порядке рассматривают вопрос о развитии инфраструктуры, которая позволит создать новые рабочие места и увеличит налоговые поступления. По их мнению, это даст дополнительный импульс для развития экономики. 

Напомним, транзит контейнеров через Казахстан за последние 10 месяцев вырос на 25%.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, какие меры принимаются для решения возникающих вопросов по грузоперевозкам.
 

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С терминала КТК отправлены первые танкеры с нефтью

26.03.2022, 21:22 7086
С терминала КТК отправлены первые танкеры с нефтью
Фото: cpc.ru
АКТАУ. 26 МАРТА - Первый танкер с нефтью Seavoyager, под флагом Мальты, отправился с терминала КТК этим утром, впервые после аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY
 

Сейчас на терминале КТК стоит танкер Nissos Tinos - ждёт загрузки. На подходе к морскому терминалу находятся еще два нефтетанкера: Christina (флаг Греции) и Captain A. Stellatos (Маршалловы острова). Ранее сообщалось, что 2 из 3-х ВПУ обеспечивают отгрузку всей нефти на КТК. Что обозначает, что ВПУ-1 способен временно покрыть половину всей загрузки на терминале КТК", - сообщает Телеграм-канал Energy Monitor. 


Ранее сообщалось, что 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации. 
 
После аварии консорциум заявил, что может снизить поставки нефти втрое из-за аварии. 
 
Вчера, на брифинге в СЦК министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - это два месяца. Министр подчеркнул, что из трех ВПУ одна всегда находится в резерве на случай поломки. Поэтому, если в течение 3 недель один из ВПУ удастся ввести в строй, это будет означать, что КТК заработает в штатном режиме. 
 
Тем не менее в Минэнерго РК начали прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам. 
 

У банков будут изымать неиспользуемые земли сельхозназначения

26.03.2022, 18:42 9426
У банков будут изымать неиспользуемые земли сельхозназначения
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Усилить работу по изъятию у банков второго уровня неиспользуемых земель сельхозназначения поручил главный государственный инспектор по использованию и охране земель Министерства сельского хозяйства Мурат Темиржанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нехватка земель сельхозназначения вызывает серьезную обеспокоенность", - говорится в тексте поручения, опубликованного на странице Темиржанова в Facebook.

 
В связи с большим количеством неиспользуемых земель, находящихся в залоге или в собственности банков, Темиржанов поручил:
 
  • Провести детальный анализ и обобщить информацию по земельным участкам сельскохозяйственного назначения, находящимся в залоге банков второго уровня, а также перешедшим в собственность или землепользование банков.
  • Усилить меры по принудительному изъятию неиспользуемых земель сельхозназначения.
 
Он подчеркнул, что принудительное отчуждение земельных участков будет осуществляться в соответствии с законодательными нормами.
 

Руководители территориальных департаментов будут нести персональную ответственность за исполнение поручения", - резюмировал госинспектор.

 

 

Около 750 случаев завышения цен на продукты выявили за неделю в Казахстане

26.03.2022, 16:33 10836
Около 750 случаев завышения цен на продукты выявили за неделю в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Усилить координацию по распределению социально значимых продуктов питания поручил премьер-министр Алихан Смаилов на сегодняшнем совещании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За минувшую неделю в Казахстане зафиксирован рост цен на социально значимые продовольственные товары на 1,7%. С начала года рост цен на СЗПТ составил 9,9%. Больше всего за неделю подорожали: капуста - на 11%, лук - на 9,3%, сахар - на 6,3%, картофель - на 4,7%, морковь - на 3,3%, куриное яйцо - на 1,7%", - сообщает пресс-служба главы правительства.


Максимальный средний рост цен - на 3,5% - был зафиксирован в Алматы и Карагандинской области.

В результате проверок за неделю по стране выявлено 749 нарушений - фактов превышения допустимой розничной надбавки на социально значимые продукты питания. Превышение торговых надбавок на СЗПТ больше всего по сахару - до 40%, подсолнечному маслу - до 35% и по овощам - 25%", - сообщает сайт премьер-министра.


Чтобы не допустить необоснованного роста цен, работа мониторинговых групп расширена с уровня городов республиканского значения и регионов до уровня районов. Также ведется работа по заключению контрактов на поставку ранних овощей. 9 регионов Казахстана уже заключили контракты и выделили деньги на поставку ранней капусты.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства, в Республике Казахстан сформированы достаточные запасы СЗПТ, которые по состоянию на 24 марта 2022 года составляют порядка 1,1 млн тонн.

В частности, запасы картофеля составляют 380 тысяч тонн, на хранении находится 32 тысячи тонн капусты. Запасы сахара на сегодняшний день - 34,5 тысячи тонн плюс 30 тысяч тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки. 

Антимонопольное ведомство сообщило, что проводятся 8 расследований по оптовому поставщику мяса кур (Костанайская область), производителям куриных яиц (Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области), оптовому поставщику (Актюбинская область), производителям аммиачной селитры (Мангистауская область) и аммофоса (Алматы).

За неделю вынесено одно предостережение компании "ФудМастерТрейд" и 3 уведомления - производителям гречневой крупы ТОО "Grano-PV" и ТОО "Царская каша" в Павлодарской области, а также оптовому поставщику сахара в Алматы - ТОО "СахарПром Казахстана" за ценовый сговор.

В завершение Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с главами регионов дополнительно проанализировать эффективность и определить приоритетные направления деятельности СЭЗ.




 

Казахстанцы купили в феврале более 2500 золотых слитков

25.03.2022, 19:11 26306
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - По информации Нацбанка РК, 2586 мерных слитков общим весом 82 килограмма продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в феврале, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 79 262 золотых слитка общим весом 2,9 тонны.
 
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 27% - 21 646 штук. Далее следуют 100-граммовые - 17 491 штука (22%) и 20-граммовые - 15 283 штуки (19%), 5-граммовые - 14 239 штук (18%), 50-граммовые - 10 603 штуки (14%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султане и Атырау.
 

Глава Минэнерго высказался о ценах на топливо после отмены госрегулирования

25.03.2022, 17:12 28751
Глава Минэнерго высказался о ценах на топливо после отмены госрегулирования
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В ходе брифинга в СЦК министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос ценообразования на топливо после отмены госрегулирования и предельных цен, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня геополитика такая, что российские нефтепродукты могут быть дешевле, но мы пока не наблюдаем, чтобы российский продукт стал дешевле казахстанского и заполонил наш рынок. Пока этого нет. Цена не вырастет из-за того, что новые акцизы применили, но подешевеет тоже вряд ли. 182 тенге за АИ-92 и 93, 215 тенге за АИ-95, 230-260 тенге за дизель. Эти цены пока сохраняются", - сказал Болат Акчулаков.

 
Он напомнил, что дешевые нефтепродукты внутри страны неоднократно становились причиной несанкционированных перетоков в сопредельные государства в больших объемах, из-за чего в 2021 году в стране был дефицит топлива.
 
Ранее глава Минэнерго высказался о строительстве АЭС в Казахстане. Болат Акчулаков также заявил, что никакой другой подоплеки, кроме технической, в аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме на рассматривается.
 

Акчулаков о строительстве АЭС в Казахстане: нужно фокусироваться на развитии атомной генерации

25.03.2022, 15:52 31301
Акчулаков о строительстве АЭС в Казахстане: нужно фокусироваться на развитии атомной генерации
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Вопрос строительства атомных станций рассматривается Министерством энергетики РК как одно из наиболее перспективных направлений, заявил на брифинге в службе центральных коммуникаций глава ведомства Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. У нас свое производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - заявил министр энергетики.

 
По его словам, в Казахстане не наблюдается большого прироста запасов газа.

 

Для устойчивого развития энергетики однозначно нам нужно фокусироваться на развитии атомной генерации как будущей генерации", - заявил Акчулаков.

 
Он добавил, что вопрос строительства атомных станций рассматривается министерством как одно из наиболее перспективных направлений.
 

Аэрофлот открывает прямые рейсы в Казахстан

25.03.2022, 15:05 32441
Аэрофлот открывает прямые рейсы в Казахстан
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы из Сочи в пять городов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Всего рейсы будут осуществляться по 17 направлениям, в том числе в пять городов Казахстана (Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан), четыре города Турции (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), пять городов Узбекистана (Бухара, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Фергана). В Армению рейсы будут выполняться в аэропорт Еревана, в Египет - в аэропорт Каира, в Израиль - в аэропорт Тель-Авива", - сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. 


Летать на направлениях будет авиакомпания "Россия" на самолетах SSJ-100. 

Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", - говорится в сообщении.


Частота полетов в неделю разнится от направления к направлению. Так, больше всего рейсов поставлено в Стамбул - 19 в неделю, еще 14 будут выполняться в Анталью. Реже всего - по два раза в неделю - "Россия" будет летать в Атырау, Даламан и Ургенч.

Напомним, 9 марта все российские авиакомпании временно приостановили свои полеты в Алматы. 
 

Акчулаков об аварии на КТК: вариант диверсии не рассматриваем

25.03.2022, 14:39 29806
Акчулаков об аварии на КТК: вариант диверсии не рассматриваем
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Никакой другой подоплеки, кроме технической, в аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме на рассматривается, заявил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

КТК это международный консорциум, его акционеры - западные компании, там есть и американские, и европейские компании. Я думаю, никто бы не стал этого делать. Никому это не выгодно, ни для самой Российской Федерации, ни для грузоотправителей, в том числе акционеров КТК", - цитирует министра Аtameken Business.

 
По его словам, авария произошла по техническим причинам.
 

Результаты потом мы получим, но, если бы это было сделано специально, сколько дней прошло? 2-3 дня, и ВПУ-1 уже заработал. Если следовать логике диверсии, он вообще не должен был работать. А если причал уже начинает работать, это означает, что сложилась такая ситуация", - заявил Акчулаков.

 
Сегодня на брифинге Акчулаков также озвучил самый пессимистичный сценарий ремонта КТК.
 

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