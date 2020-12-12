Первые онлайн-аукционы на право разведки и добычи на нефтегазовых месторождениях пройдут в РК 23 декабря

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - 23 декабря в Казахстане впервые состоятся онлайн-аукционы на право разведки и добычи на нефтегазовых месторождениях, передает Kazakhstan Today.

Следить за ходом торгов сможет каждый желающий - оператором для этого создан отдельный онлайн-аукционный зал

Сервис онлайн-аукционов был запущен 1 сентября 2020 года на портале реестра госимущества www.gosreestr.kz. С его помощью Министерство энергетики РК намерено предоставлять право недропользования инвесторам. Сегодня интерактивная карта, содержащая информацию о 82 участках, доступна для всех желающих. Для инициирования аукциона по каждому из объектов потенциальному инвестору достаточно подать заявку онлайн, после чего запускается процесс выставления на аукцион права разведки и/или разработки месторождения.

Всего было выставлено 10 участков, однако 23 декабря будет проведен аукцион лишь по 7 участкам. По трём другим аукционы отменены из-за отсутствия минимального количества участников", - сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что новый механизм сделает рынок прозрачным, сократит бюрократию и существенно сократит издержки как для бизнеса, так и для государства.

Информационная система за счет интеграции с государственными базами данных делает предварительную оценку и при необходимости ограничивает участников в подаче заявлений. К примеру, если у заявителя имеются долги по налогам.

Все желающие могут наблюдать за ходом торгов в онлайн-режиме.

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