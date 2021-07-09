Плановый ремонт Павлодарского нефтехимического завода перенесен на сентябрь

ПАВЛОДАР. 8 ИЮЛЯ - Планово-предупредительный ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе перенесли на сентябрь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе Минэнерго РК сообщают, что планово-предупредительный ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе, который должен был начаться 24 июля текущего года, будет перенесен на сентябрь.

Данное решение было принято в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенних полевых работ", - пояснил в ведомстве.

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