Почти 7 млрд тенге получили казахстанцы за сдачу старых машин на утилизацию

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Оператор РОП подвел итоги реализации программ по стимулированию сдачи вышедших из эксплуатации транспортных средств и сельскохозяйственной техники на утилизацию, передает Kazakhstan Today.

В 2020 году приемными пунктами принято у населения 41 262 тыс. вышедших из эксплуатации транспортных средств. Общий размер выплат населению составил 7 млрд тенге. В обмен на старые авто выдан 8651 скидочный сертификат", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в этом году размер денежной выплаты за легковые автомобили был увеличен и привязан к месячному расчетному показателю. С июня владельцы ВЭТС получают порядка 200 тыс. тенге (72 МРП) вместо предыдущих 150 тыс. тенге, за авто неполной комплектации ранее размер выплаты составлял 48 тыс., а сейчас - 150 тыс. тенге.

2 ноября 2020 года оператором РОП запущена пилотная программа по приему вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию. Старые комбайны и тракторы принимали в обмен на скидочные сертификаты. Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тыс. тенге до 2 млн тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники. За период действия программы была досрочно освоена выданная квота на прием 100 тракторов и 20 комбайнов", - проинформировали в пресс-службе.

В 2021 году планируется принять на утилизацию 45 тыс. единиц автотранспорта и 2380 единиц сельскохозяйственной техники. Электронная очередь для сдачи ВЭТС откроется уже в январе.

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