Правительство Казахстана и ТНК Valmont Industries подписали меморандум о реализации инвестпроекта в АПК

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в подписании документов между правительством РК и американскими компаниями по взаимодействию в области сельского хозяйства, передает Kazakhstan Today.

Подписали меморандум о взаимопонимании по совместной реализации проектов в области орошения земель министр сельского хозяйства РК С. Омаров и президент, генеральный директор Valmont Industries Cтив Каневски.

"Проект нацелен на создание сети ферм по трансферту передовых технологий в области орошения, рационального использования водных ресурсов, кормопроизводства, обучения и тренинга фермеров и подготовки квалифицированных кадров. Демонстрационные площадки, где будут представлены современные ирригационные установки, планируется создать в Акмолинской и Туркестанской областях", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

В свою очередь, целью соглашения, подписанного между Valmont Industries, Global Beef (США) и Kusto Group (РК), является создание совместного предприятия по строительству в Казахстане завода по производству современных ирригационных установок мощностью не менее 1000 систем в год, объемом инвестиций в $50 млн.

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